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Индексная книга (каталог) CNews*
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Google Tesseract

Google - Tesseract

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.05.2026 В ИТМО разработали инструмент для улучшения поисковых систем и ИИ-ассистентов 1
17.07.2025 Студентка НГУ создала приложение для распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских текстов с применением машинного обучения 1
28.02.2025 Российские айтишники не оценили DeepSeek: китайская разработка не вошла в десятку самых востребованных нейросетей 1
14.01.2025 Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4 2
30.09.2024 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2024 1
30.09.2024 Какие технологии лежат в основе современных чат-ботов и виртуальных помощников? Погружаемся в RAG, LLM, GPT, BERT, OCR 2
11.12.2023 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2023 1
23.12.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной 1
28.09.2022 Вышло значимое оперативное обновление для ОС Astra Linux Special Edition 1
05.09.2022 Konica Minolta станет эксклюзивным дистрибьютором решения EasySeparate 1
16.02.2022 Falcongaze готовит обновление DLP-системы SecureTower 1
17.11.2017 «АКС Финанс» внедрила электронный архив финансовых документов на платформе «Этлас» 1
16.12.2013 Компания КУБ перешла на электронный архив на базе «Этлас» 1
05.07.2013 «СаровГидроМонтаж» создал архив документов на базе решения «Этлас» 2
06.12.2012 «Бизнес и право» создает электронный архив документов на базе «Этлас» 2
06.09.2006 Google будет использовать OCR Tesseract 1

Публикаций - 17, упоминаний - 21

Google и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12633 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1119 4
Этлас Софт - Atlas Soft 136 4
Telegram Group 2908 3
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 16 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 2
OneRPA - ИКЦ Системы и Технологии 4 2
Yandex - Яндекс 9140 2
9536 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3013 2
UIPath 118 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 225 2
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 129 1
EasyData 8 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 219 1
Suno - Suno AI 11 1
Perplexity - Perplexity AI 56 1
Microsoft Corporation 25727 1
Intel Corporation 12787 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1207 1
AMD - Advanced Micro Devices 4627 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 469 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 1
Konica Minolta 423 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 487 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Falcongaze - Фалконгейз 77 1
OpenAI 508 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
Fly 213 1
Zimbra - LiquidSys 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 374 1
Kofax 61 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 301 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 76 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 273 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1723 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8783 2
СаровГидроМонтаж - СГМ 1 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13699 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4936 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 383 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1160 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22041 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11479 6
Оцифровка - Digitization 5161 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3975 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7396 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1520 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34603 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25394 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4765 5
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1304 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9860 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13027 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6501 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8596 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6927 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33289 4
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8190 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12149 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28124 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2741 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27268 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1893 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2047 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12765 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1398 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1371 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1135 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16045 2
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2348 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1179 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 580 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18022 2
Linux OS 11468 4
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 4
OpenAI - ChatGPT 697 3
Microsoft Windows 16834 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 354 2
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 23 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 569 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 2
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 76 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1272 2
Oracle Java - язык программирования 3458 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 770 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2494 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 352 2
Примо РПА - Primo RPA 51 2
PIX Robotics - PIX RPA Platform 98 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 2
Sherpa RPA 34 2
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 319 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 483 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1741 1
Haulmont - Тезис СЭД 99 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 351 1
Microsoft Corporation - GitHub Copilot 37 1
OpenAI - DALL-E 32 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 228 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 73 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 70 1
Midjourney - нейросеть 118 1
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 40 1
Rocket.Chat 11 1
Notion Labs - Notion AI 3 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 1
Lexema RPA 3 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 112 1
ALMI partner - АльтерОС 55 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 1
PostgreSQL - Patroni 32 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1041 1
Чеханков Кирилл 12 1
Мурашкина Анна 1 1
Путин Владимир 3449 1
Арлазаров Владимир 290 1
Мылицын Роман 111 1
Ковальчук Михаил 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 165184 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47395 3
Европа 24917 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 415 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19018 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54572 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4187 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2516 1
Япония 13775 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19439 1
Индия - Bharat 5851 1
Америка - Американский регион 2204 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3447 1
Германия - Федеративная Республика 13176 1
Африка - Африканский регион 3634 1
Ближний Восток 3143 1
Италия - Итальянская Республика 4497 1
Франция - Французская Республика 8151 1
Россия - ЦФО - Курская область 742 1
Турция - Турецкая республика 2603 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2275 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 530 1
Украина 7911 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1072 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1766 1
Япония - Токио 1019 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1343 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 727 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 946 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 174 1
Куба - Республика 415 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33526 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11532 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15944 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53176 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7363 2
Паспорт - Паспортные данные 2828 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57362 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 319 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3975 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6528 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8785 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 840 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1480 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11241 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1084 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3450 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1543 1
Металлы - Золото - Gold 1243 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1813 1
Философия - Philosophy 530 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1391 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 130 1
Материаловедение - Materials Science 207 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4492 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7043 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3940 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6683 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3733 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3955 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 478 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5735 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5544 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 616 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 227 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6131 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2659 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 986 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8580 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 845 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 582 1
РАН - Российская академия наук 2118 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 299 1
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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