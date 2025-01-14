Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4

Выпущена новая версия СЭД ТЕЗИС 5.4. В системе реализованы инструменты для организации полноценного кадрового электронного документооборота: возможность подписания документов при помощи облачной УНЭП и личный кабинет сотрудника для работы с кадровыми документами. В релиз официально включен модуль искусственного интеллекта, который теперь можно приобрести в качестве дополнительной лицензии. Также в СЭД ТЕЗИС 5.4 проведена работа по повышению производительности и безопасности. Об этом CNews сообщили представители Haulmont.

Развитие HR-модуля

В последние три года мы активно развиваем HR-направление в СЭД ТЕЗИС. На первом этапе в системе появилась возможность управления отпусками и командировками. В версии 5.3 был сделан следующий шаг, добавлена функциональность для работы с авансами и авансовыми отчетами, а также кадровые документы. Постоянно совершенствовался профиль сотрудника для нужд специалистов отдела кадров. В версии СЭД ТЕЗИС 5.4 реализован полный перечень инструментов для организации кадрового электронного документооборота. Создан удобный личный кабинет сотрудника для работы с кадровыми документами, добавлена поддержка облачной УНЭП, обеспечена возможность формирования архивов вложений КЭДО.

У обычных сотрудников появилась единая точка доступа к различным кадровым процессам. В личном кабинете они могут просматривать все кадровые документы и подписывать их УНЭП. Там же можно управлять своим профилем.

Для подписи кадровых документов в СЭД ТЕЗИС используется УНЭП от удостоверяющего центра «Контур». Специалистам отдела кадров доступны выпуск, перевыпуск и отзыв сертификатов для сотрудников организации.

В систему добавлена возможность формирования архива документов по сводным графикам отпусков, отпускам, командировкам, кадровым документам сотрудника и авансам. Данная функциональность соответствует требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты России от 20 сентября 2022 г. N 578н «Об утверждении единых требований к составу и форматам документов, вязанных с работой, оформляемых в электронном виде без дублирования на бумажном носителе».

Реализация функциональности для осуществления КЭДО в СЭД ТЕЗИС позволяет использовать единую систему для работы с документами как по основному профилю деятельности, так и по HR-направлению. У сотрудников появится единое окно для различных задач, им не нужно будет переключаться между системами. Заказчики смогут снизить издержки за счет уменьшения количества приобретаемого и поддерживаемого программного обеспечения.

Модуль искусственного интеллекта

Начиная с СЭД ТЕЗИС 5.4 модуль ИИ официально добавлен в релиз. Он приобретается по отдельной лицензии (по аналогии с HR-модулем) и является дополнительной функциональностью, которую можно включить или отключить, в зависимости от потребностей заказчика в конкретный момент. Модуль ИИ в СЭД ТЕЗИС — это решение с инструментами умной роботизации и Low Code AI. С его помощью можно адаптировать систему к индивидуальным особенностям работы каждого сотрудника, повысить уровень автоматизации, улучшить качество и скорость принимаемых решений. Возможны различные форматы: 100% роботизация, частичная автоматизация, умные подсказки. Для настройки модуля ИИ не требуется изменять исходный код и перезагружать систему. Модуль ИИ может использоваться для любых процессов без ограничения: обработка входящих документов, проверка контрагентов и документов, подготовка краткого содержания, генерация текстов резолюций, писем или служебных записок, создание авансовых отчетов на основе билетов и чеков, подготовка отчетов к совещаниям и т. д.

Основные возможности модуля ИИ, доступные в СЭД ТЕЗИС 5.4: виджет «Макрос» для вызова последовательности команд, которая может включать в себя RPA и обращение к моделям ИИ; смарт-панель для управления инструментами умной автоматизации; No Code конструктор для создания и редактирования макросов, а также для доработки макросов, автоматически сформированных системой на основе анализа поведения пользователей; запуск макросов множеством способов: через виджеты, пользовательские кнопки, смарт-панель, фоновые операции, назначенные задания, вызов по API; автоматические подсказки по заполнению полей; постоянное накопление различных данных для эффективной работы интеллектуальных инструментов; взаимодействие с моделями машинного обучения и подключение любых моделей ИИ (YandexGPT, GigaChat, Llama, Mistral и др.).

Команда СЭД ТЕЗИС постоянно развивает модуль ИИ, опираясь на потребности и обратную связь заказчиков. В версии 5.4 выполнен ряд изменений, направленных на улучшение пользовательского опыта работы с функциональностью модуля, расширение возможностей конструктора, поддержку дополнительного ПО для работы с генеративными моделями.

Производительность

Основные нововведения СЭД ТЕЗИС 5.4, направленные на повышение производительности:

Поддержка чтения данных из реплик базы данных для перенаправления на них части запросов и снижения нагрузки на основную БД.

Возможность выделения функциональности для работы с электронной подписью «КриптоПро» на отдельный сервер. Это позволяет сократить расходы на приобретение лицензий, расширить возможности для масштабирования и упростить настройку большого количества серверов.

Улучшение обработки запросов к сервисам, выделенным на отдельные middleware-сервера, в случае, когда они временно недоступны или долго отвечают. Всего в СЭД ТЕЗИС 5.4 реализовано свыше 40 технических доработок для улучшения быстродействия, отказоустойчивости и масштабируемости системы.

Безопасность

В версии 5.4 по направлению информационной безопасности реализованы следующие нововведения:

Добавлен механизм регистрации событий ИБ, позволяющий записывать информацию о действиях пользователей в СЭД. За счет этого повышается прозрачность и расширяются возможности для расследования инцидентов. Настройка параметров фиксации событий доступна для администраторов.

Обновлены до наиболее актуальных на текущий момент версий компоненты системы Tomcat 9 и библиотеки JDBC-драйверов всех поддерживаемых СУБД.

Авторизация и аутентификация в СЭД ТЕЗИС

Крупные организации с большим количеством сотрудников и множеством информационных систем рано или поздно сталкиваются с необходимостью внедрения единой системы идентификации и управления доступом. В СЭД ТЕЗИС 5.4 проведена интеграция с сервисом Keycloak, который предлагает возможности для управления авторизацией и аутентификацией пользователей, включая: поддержку современных технологий, обеспечивающих безопасный и надежный доступ; возможность настройки различных методов аутентификации, администраторам доступен выбор наиболее подходящего способа защиты доступа; поддержку аутентификации Windows. Пользователи могут входить в систему без повторного ввода учетных данных, используя вместо этого учетные данные Active Directory. Это значительно улучшает удобство работы и снижает вероятность ошибок при вводе паролей.

В дополнение к этому функция единого входа (Single Sign-On) улучшает пользовательский опыт, позволяя работать с несколькими приложениями без повторного ввода учетных данных. Интеграция с Keycloak повышает уровень безопасности, минимизируя риски несанкционированного доступа. Благодаря централизованной платформе для управления учетными записями и правами доступа снижаются операционные затраты, становится удобнее как работа пользователей, так и администрирование системы. Кроме того, СЭД ТЕЗИС теперь поддерживает протокол Kerberos, который обеспечивает безопасную аутентификацию пользователей. Данный протокол может быть использован как самостоятельно, так и в составе интеграции с Keycloak.

Распознавание текста

В СЭД ТЕЗИС 5.4 реализовано распознавание текста документов с помощью Tesseract OCR. Это кроссплатформенная библиотека с открытым исходным кодом, поддерживающая стандарт Unicode и более 100 языков. Tesseract OCR работает с файлами в форматах pdf, jpeg, jpg, jp2, png, tiff, bmp, jpx. Распознанный текст можно использовать при работе с модулем искусственного интеллекта или при полнотекстовом поиске. Совершенствование сервисов для распознавания позволяет сэкономить пользователям много времени и уменьшить объем ручной работы.

МЧД и ЮЗЭДО

Разработчики на протяжении нескольких лет расширяют возможности работы с юридически значимыми документами, которые за счет интеграции с «Диадок» можно напрямую из СЭД ТЕЗИС отправлять контрагентам и получать от них. Поскольку с 1 сентября 2024 г. обязательно использование машиночитаемых доверенностей, в СЭД ТЕЗИС реализована возможность выбора МЧД (из добавленных пользователю) при подписании документов в рамках процессов ЭДО. В СЭД ТЕЗИС 5.4 был выполнен ряд доработок для оптимизации управления МЧД: добавлена возможность выбора доверенности, используемой в ЭДО по умолчанию; реализованы проверки для процессов с формализованными документами при отправке документов и ответном подписании входящих; оптимизирован подход к предварительной проверке МЧД; добавлена проверка подписанта.