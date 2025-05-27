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Индексная книга (каталог) CNews*
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Союзмультфильм Союзмультпарк


 

УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Hello I/O получила новое имя – «Фиджитех» 1
28.03.2023 Первая в 2023 г. познавательная акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 30 марта по 1 апреля 1
15.07.2022 На туристическом портале Discover Moscow появился раздел с идеями для семейных путешествий по столице 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Союзмультфильм и организации, системы, технологии, персоны:

ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 419 2
МОСГАЗ 43 1
Московский планетарий 15 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7583 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха города Москвы - Сады и парки Москвы 3 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 613 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4674 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1414 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17374 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1470 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3003 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 1
Discover Moscow - Познакомься с Москвой 5 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 2
Россия - РФ - Российская федерация 148874 2
Европа 24384 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 619 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 912 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6544 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5755 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6050 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3047 1
Зоология - наука о животных 2696 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 288 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2769 1
Геология - Ледник - Glacier 214 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1363 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4499 1
День без турникетов 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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