На туристическом портале Discover Moscow появился раздел с идеями для семейных путешествий по столице

На официальном туристическом портале столицы Discover Moscow открылся новый раздел «Детям». Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в него вошли локации и события, которые будут интересны и взрослым, и детям — от театров и интерактивных музеев до парков аттракционов и кафе. Об этом CNews сообщили представители Аппарата мэра и Правительства Москвы.

«Москва — популярное направление для культурно-познавательного, делового, событийного, гастрономического туризма и, конечно, для семейных поездок. В прошлом году город посетили около 3,8 млн юных путешественников — на 30% больше, чем в 2020 г. В столице много мест, где можно провести время с ребенком. В музеях, театрах, культурных центрах и парках проходят экскурсии, мастер-классы, интерактивные выставки и выступления артистов. В новом тематическом разделе на портале Discover Moscow опубликованы самые яркие мероприятия и идеи для отдыха всей семьей», — отметила Наталья Сергунина.

Она добавила, что там есть информация о разных живописных уголках с игровыми площадками, благоустроенных природных территориях и прудах для прогулок на лодках.

Одно из красивых мест на открытом воздухе — «Городская ферма» на ВДНХ. Там живут альпака, коровы зебу, козы и даже северные олени. Гости могут не только погладить и покормить животных, но и поучаствовать в тематических мероприятиях.

Любителям активного отдыха предлагают посетить московские парки аттракционов, например «Остров мечты» — самое большое подобное пространство в Европе. Помимо каруселей, там есть кафе, магазины и кинотеатр. А в другом парке — «Сказке» — можно ближе познакомиться с миром динозавров: на двух гектарах представлены фигуры более чем 50 древних рептилий и около 30 животных времен ледникового периода — мамонтов и саблезубых тигров.

В городе есть места, где москвичи и туристы могут окунуться в мир детства и почувствовать себя ребенком. К примеру, на территории ВДНХ в здании бывшего павильона «Семена» расположен мультимедийный центр «Союзмультпарк». Там работают интерактивные аттракционы с применением цифровых технологий: виртуальной и дополненной реальности, 3D-анимации и генерации графических объектов.

Тех, кто интересуется наукой, ждут в интерактивных музеях. Например, в первом в России и самом технологически оснащенном в мире Московском планетарии. Его построили почти 100 лет назад. В нем обустроено несколько тематических залов, посвященных разным этапам освоения межпланетного пространства и изучению астрономии.

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Москвичам, которые проводят каникулы в городе, может понравиться программа детских летних дневных лагерей. Они организованы в столичных парках и музеях. Там ребята изучают историю города и его архитектуру, пробуют себя в роли дизайнеров и фотографов, посещают разные занятия.

В Москве также проводятся детские мастер-классы, на которых учат готовить и заниматься творчеством. Для предпочитающих культурную программу на портале собраны театральные постановки.

Еще в новом разделе можно найти гастрономические туры, популярные фестивали, форумы. Он будет регулярно пополняться интересными событиями, образовательными программами и другими предложениями. Многие из них уже представлены в туристическом календаре. Все события для младшего поколения помечены специальным хештегом — #детям.

Спланировать путешествие в Москву и составить маршрут по городу можно на портале Discover Moscow в разделе #Москвастобой. Там есть виртуальные экскурсии, лекции и трансляции, актуальные интервью, полезная инфографика и рекомендации.