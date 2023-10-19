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Новые скорости интернета пришли в Шарью и Судиславль

«Мегафон» построил новые объекты связи 4G в городах области — в Шарье и Судиславле, расположенных рядом с федеральной автотрассой Р- 243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». После проведенных работ увеличилась зона покрытия сети LTE и до полутра раз средняя скорость передачи данных в мобильных устройствах жителей районных городов. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры «Мегафона» построили новые объекты инфраструктуры и модернизировали существующие. Цифровые улучшения в Шарье затронули не только жилые массивы с многоэтажной и частной застройкой, но и автомобильные дороги, множество объектов социального значения – школы, дома культуры, больницы, магазины и популярные туристические локации. Теперь низкочастотный диапазон обеспечивает зону уверенного покрытия сети LTE, а высокочастотный диапазон обеспечивает увеличенную скорость передачи данных сигнала не только в Шарье, но и в поселке Ветлужский, расположенном рядом с городом.

В Судиславле цифровые изменения затронули самые известные достопримечательности города – Соборную гору с Преображенским храмом, смотровую площадку и Торговую площадь. Скорость интернета также увеличилась в жилых кварталах на улицах Молодежной, Восточной, Мичурина, Строительной, Краснооктябрьской и др. Ежемесячно абоненты в этом поселке проговаривают более 350 тыс. минут и расходуют более 12 ТБ мобильного трафика. Такого объема информации хватит, чтобы выложить 12 млн фотографий в соцсети. За полгода этот показатель вырос на 12%.

«Сейчас при планировании строительства новых объектов связи мы активно используем технологии big data, исследуем и прогнозируем активность абонентов и заранее готовим телеком-инфраструктуру к нагрузкам. Видя растущий спрос на услуги связи в отдельных райцентрах области, наши инженеры запустили здесь новые базовые станции 4G. Благодаря этому абоненты «Мегафона» получат новое качество голосовой связи и мобильного интернета», - сказал директор «Мегафона» в Костромской области Александр Мартынов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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