Только у трети российских компаний есть план по импортозамещению АСУ ТП. Опыт внедрения российских есть лишь у 5% предприятий

На рынке автоматизации техпроцессов с потенциалом импортозамещения в сотни миллиардов рублей только треть компаний имеют план перехода на отечественные решения. В некоторых промышленных отраслях только 5% предприятий имеют опыт внедрения российских АСУ ТП.



С импортозамещением не спешат

Лишь у трети российских компаний есть план по импортозамещению автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), при том, что рынок АСУ ТП в России в 2024 г. превысил 124 млрд руб., говорится в результатах опроса топ-менеджеров 100 компаний обрабатывающей промышленности, а также анализа 786 госзакупок и таможенной статистики, проведенного «Ультиматек», Positive Technologies и Aquarius, предоставленных CNews.

Около 30% предприятий уже разработали планы по импортозамещению, еще 50% находятся на стадии разработки таких планов, отметили исследователи.



Опыт внедрения российских АСУ ТП имеют около 70% промышленных компаний, но в некоторых отраслях их доля все еще не превышает 5%, писали РИА «Новости» в феврале 2025 г., ссылаясь на данные организаторов этого исследования.

62% респондентов сказали об отставании отечественных решений от западных конкурентов по техническим характеристикам. Часть из них ожидает повышения зрелости отечественных продуктов не спешит с их внедрением.

senivpetro на Freepik Российские промышленные компании не спешат импортозамещать АСУ техпроцессов

АСУ ТП внедрены на 80% предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, но у 25% респондентов основным вендором используемого ПО и оборудования остается немецкая Siemens, говорится в исследовании. 58% респондентов используют те или иные решения Siemens.

Предприятия атомной, топливной энергетики и промышленности (горнодобывающей, металлургической, химической, оборонной, ракетно-космической) относятся к объектам КИИ. Согласно постановлению Правительства от 14 ноября 2023 г. № 1912, субъекты КИИ должны перейти на преимущественное использование доверенных ПАК к 2030 г.

Проблемно и дорого

На российских разработчиков приходится очень небольшая доля рынка АСУ ТП, так как производство «железа» под них в России пока не развито в достаточном объеме, а вместе с «железом» обычно в комплекте идет ПО того же разработчика, сказал «Ведомостям» директор по отраслевым решениям в нефтегазовой и химической промышленности «К2Тех» Александр Мартынов.

«На данный момент еще мало кто разработал даже стратегию перехода на отечественные продукты, про ее реализацию никто не заикается», — отметил гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

В октябре 2024 г. CNews писал, что по статистике Orion Soft, 62% крупнейших российских компаний испытывают самые разные трудности при отказе от иностранного софта в пользу отечественного. Чаще всего они жалуются на проблемы совместимости, особенно когда нужно заставить российские и зарубежные программы работать в тандеме.

А тот, кто решил перейти на российское ПО, вынужден постоянно увеличивать затраты на его приобретение и продление. Ввиду отсутствия конкуренции со стороны западных разработчиков, отечественные вендоры начали задирать цены на свои решения. «Русал», например, в 2024 г. выделил 20 млрд руб. на импортозамещение АСУ ТП на алюминиевых и глиноземных заводах. Причем сумма эта предварительная и в ходе реализации программы может вырасти.

Российский рынок АСУ ТП

Российский рынок АСУ ТП в 2024 г. вырос почти на 50%, по данным исследования «Ультиматек», Positive Technologies и Aquarius. В 2023 г. показатель был на уровне 82,9 млрд руб., в 2022 г. — 57,9 млрд руб., прогноз аналитиков «Ультиматека» на 2027 г. — 218,3 млрд руб. Среднегодовой темп роста составит 27%.

Около 50% рынка обеспечивается топливно-энергетическими и добывающими комплексами. Вторая по объему отрасль — энергетика, чья доля составила 15%.

В сотни миллиардов рублей оценили в январе 2025 г. потенциал импортозамещения АСУ ТП в России эксперты компании DCLogic. Их исследование показало, что примерно треть предприятий уже выбрала поставщиков альтернативных продуктов. Стратегию импортозамещения в области АСУ ТП сформулировали только 10% компаний, а около 60% все еще находятся в поиске.