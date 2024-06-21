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«Русал» потратит 20 миллиардов рублей на установку российских АСУ ТП взамен иностранных

«Русал» выделил 20 млрд руб. на импортозамещение системы автоматизации на алюминиевых и глиноземных заводах.

Импортозамещение за миллиарды

«Русал», один из ведущих мировых производителей алюминия, решил осуществить замену импортных систем автоматизации на своих алюминиевых и глиноземных предприятиях.

Об этом сообщила компания на своем официальном сайте «Русала» 21 июня 2024 г.

Кампания по импортозамещению рассчитана до 2031 г. Судя по сообщению «Русала», для перехода на отечественное оборудование выделили 20 млрд руб., на данный момент сумма предварительная и в ходе реализации программы может вырасти.

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«Русал»
«Русал» выделил 20 миллиардов рублей на импортозамещение систем автоматизации

«Ранее отечественные разработчики контроллерного оборудования и соответствующего софта не реализовывали проектов подобного масштаба. Такие крупные долгосрочные заказы позволят российским производителям систем автоматизации инвестировать в расширение производства и освоение новых компетенций, повысить свою глобальную конкурентоспособность», — пишут представители компании.

Подробности крупного проекта

На алюминиевых и глиноземных заводах «Русал» проводится программа по замене иностранного контроллерного оборудования и программного обеспечения (АСУ ТП).

Представители «Русала» рассказали, что процесс замены уже проводится на шести технологических участках, а к концу 2024 г. планируется запустить проекты еще на 20 дополнительных технологических участках.

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CNews задал вопросы представителям «Русала», на каких именно площадках проводится импортозамещение и ожидает ответов.

Новое российское контроллерное оборудование и программное обеспечение были успешно протестированы на пилотном участке Красноярского алюминиевого завода. В скором времени начнется следующий этап тестирования на расширенном пилотном участке Саяногорского алюминиевого комбината.

Долгосрочное сотрудничество

По словам директора по автоматизации производства «Русала» Михаила Гринишина, компания уже согласовала основные параметры долгосрочных соглашений о сотрудничестве.

«Ни один технологический процесс сейчас не обходится без цифровой системы управления, которая по сути является «мозгом» технологической установки. Как и при операции на мозге, замена системы управления требует особо ответственного подхода. В свою очередь высокие требования к надежности, стабильности и качеству управления современными технологическими процессами Компании приводят к необходимости тщательных многоэтапных испытаний новых решений в условиях реального производства. Параллельно с испытаниями мы согласовали с российскими производителями основные параметры долгосрочных соглашений о сотрудничестве».

Антон Мушинский

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