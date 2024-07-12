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«МегаФон» ускорил интернет для жителей Буя

В смартфонах 20 тыс. горожан одного из райцентров Костромской области скорость мобильного интернета выросла на 20%. Специалисты «МегаФона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE на улицах микрорайонов льнозавода, Волотово и Завекса.

Буй — небольшой город в Верхнем Заволжье, расположенный на левом берегу реки Костромы. Для комфортного пользования интернетом оператор построил новую сетевую инфраструктуру в высокочастотном диапазоне LTE. Новое оборудование работает в стандарте 4G, обеспечивая жителей города стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит⁄с. Изменения затронули микрорайоны, где расположено множество объектов социального назначения: центральную районную больницу, спортивные учреждения, школы и магазины.

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Дополнительный слой LTE также расширяет для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса подтверждают данные «МегаФона» — уже около 35% разговоров в Буйском районе совершаются на сетях четвёртого поколения с более чистым звуком и мгновенным соединением.

«Модернизация оборудования и расширение сети LTE позволили улучшить качество, скорость и стабильность сигнала в различных частях города, сделать более комфортным пребывание в нём не только для местных жителей, но и для туристов. Всего за первое полугодие мы модернизировали и построили более 110 базовых станций и обеспечили абонентов надёжной связью в областном центре и за его пределами», – сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

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