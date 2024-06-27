Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил интернет в ювелирной столице России

Любители путешествий и дачного отдыха смогут на 20% быстрее загружать цифровые сервисы во время пребывания в Красном-на-Волге – знаменитой столице ювелирного дела в России. Перед началом туристического сезона инженеры оператора модернизировали базовые станции, обеспечивающие мобильной связью жителей и гостей костромского поселка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Красное-на-Волге стал одной из локаций, где инженеры «МегаФона» ускорили передачу данных в рамках подготовки сети к летнему туристическому сезону. Поселок с численностью населения восемь тыс. является центром ювелирного промысла и располагается на берегу реки Волги. На территории поселка находится второй в России по объемам производства ювелирный завод и музей с уникальной коллекцией «красносельской скани».

Оператор установил в старинном поселке дополнительное оборудование, поддерживающее диапазон LTE. Он обеспечивает высокую ёмкость сети и проникающую способность сигнала. Теперь жители и путешественники пользуются интернетом на скорости до 40 Мбит⁄с. Это значение позволяет без задержек смотреть любимые фильмы и сериалы и пользоваться цифровыми сервисами даже в часы нагрузок.

Аналогичные улучшения затронули абонентов в деревне Серково Красносельского района. Инженеры модернизировали действующие телекоммуникационные объекты в малом населенном пункте, расположенном напротив знаменитого ивановского Плеса, на противоположном берегу Волги.

Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение
postgrespro

Кроме того, технические специалисты оператора ввели в эксплуатацию дополнительное оборудование в деревне Боровиково, тем самым расширяя зону покрытия LTE в Красносельском районе. Так в преддверии дачного сезона здесь запустили дополнительный слой 4G, чтобы местные жители и любители загородного отдыха смогли посмотреть прогноз погоды, воспользоваться онлайн-шоппингом, выложить фотографии с урожаем в соц. сети и мессенджеры.

«В начале лета с наступлением теплой погоды интернет-трафик в туристических и дачных локациях Красносельского района увеличился на 38% по сравнению с прошлым годом. Только в Красном-на-Волге путешественники в месяц прокачивают более 5 Тб данных и проговаривают более 18 тыс. мин. Поэтому мы заранее планируем мероприятия по улучшению сети в местах, где наблюдается сезонный рост использования онлайн-сервисов», – сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Против Крыма развернуты массированные DDoS-атаки

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

«МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Сразу после увольнения из «дочки» Microsoft ее сотрудник взломал систему здравоохранения США

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024