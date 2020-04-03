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Цифровая платформа Barsup.Net вошла в реестр отечественного ПО

ПО Софт ИТ в госсекторе

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, внесла технологическую платформу собственного производства Barsup.Net в реестр отечественного ПО.

«Компания поддерживает курс государства на импортозамещение: мы постепенно переводим все разработки на отечественные компоненты или решения с открытым исходным кодом. Реестр помогает осуществлять поддержку отечественных разработчиков, что, несомненно, стимулирует их развивать свои продукты», – сказал генеральный директор «Барс груп» Тимур Ахмеров.

Технологическая платформа Barsup.Net включает в себя фреймворк и конструктор приложений для ускорения процесса разработки систем: продукт позволяет собирать прикладные решения из готовых блоков без привлечения разработчиков. Также снижается себестоимость разработки, обеспечивается кросплатформенность.

Серверная логика реализована на языке C# и использует открытую программную платформу .Netcore, что позволяет работать практически на любой промышленной программно-аппаратной платформе (операционные системы, серверы приложений, СУБД, серверные системы). Основной СУБД для платформы является PostgreSQL.

Команда Barsup.Net активно осуществляет поддержку пользователей: подготовлены обучающие видео, проводится обучение проектных команд. Из последних обновлений платформы – разработано приложение для ведения пользовательской документации с привязкой к элементам проекта, реализован дизайнер тем оформления. В ближайшее время будет реализована возможность выбирать тип разрабатываемой системы – монолитное или же сервис-ориентированное приложение, причем без дополнительного программирования.

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