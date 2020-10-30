«Электронная похозяйственная книга» от «БАРС Груп» внесена в реестр отечественного ПО

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации Госкорпорации «Ростех», зарегистрировала в Едином реестре российских программ продукт «БАРС.Муниципалитет - Электронная похозяйственная книга» - первое в России онлайн-решение для повышения налогового потенциала муниципальных образований благодаря централизованному учету подсобных хозяйств (земельных участков, имущества их владельцев, транспортных средств, сельхозинвентаря и скота).

По оценке Министерства финансов России, объем поступивших доходов в федеральный бюджет за январь – сентябрь 2020 г. по линии Федеральной налоговой службы составил 59,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 г. В данных условиях цифровой инструмент призван повысить эффективность администрирования доходов региональных и местных бюджетов, увеличить налоговые сборы муниципальных образований.

Решение для регионов позволяет формировать необходимую отчетность финансово-экономического, налогового и статистического характера, облегчает работу секретарей сельских поселений и переводит в цифровой формат похозяйственный учет с формированием единой базы личных подсобных хозяйств. В системе содержатся сведения об основных объектах местного налогообложения: земельных участках и имуществе физических лиц.

Также благодаря консолидации данных на муниципальном уровне, цифровая платформа позволяет гражданам запрашивать справки и выписки (например, о регистрации или наличии права на земельный участок) через Портал госуслуг и ускоряет их получение при личном обращении благодаря готовым шаблонам, заложенным в систему. Решение соответствует требованиям ФЗ-131/112, Приказу Минсельхоза России №345 и распоряжению Правительства РФ №1993-р.

«“Электронная похозяйственная книга”» - 78-ой продукт нашей компании в реестре отечественного ПО. Внесение продуктов в данный реестр расширяет возможности выбора для государственных заказчиков в рамках существующих нацпроектов и позволяет развивать любую отрасль экономики, в данном случае – сельское хозяйство, при помощи импортонезависимых решений», – отметил Тимур Ахмеров, генеральный директор «БАРС Груп».

Система является частью линейки продуктов для цифрового сельского хозяйства от «БАРС Груп», в которую также входят решения для ветеринарии и ветеринарного надзора, экологического надзора, субсидирования. Комплекс охватывает более 900 учреждений и 1800 специалистов в 12 субъектах России. Системы интегрированы с ФГИС «Меркурий», электронно предоставляются семь государственных услуг.

Ранее в 2020 г. в Единый реестр российских программ были внесены «БАРС.Сельское хозяйство – ВетНадзор» и технологическая платформа BarsUp.Net.