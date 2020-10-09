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«Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и «Ред софт» провели испытания на совместимость программного продукта «БАРС.Здравоохранение-МИС» с российской операционной системой РЕД ОС в целях развития технологического сотрудничества. Результаты тестирования подтвердили корректную работу продуктов. Итоги отражены в двустороннем сертификате.

Медицинская информационная система «БАРС.Здравоохранение-МИС» представляет собой универсальное решение для цифровизации деятельности медицинских учреждений и является основой для построения единого цифрового контура в сфере здравоохранения в регионах. Она направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи за счет комплексной цифровизации всех возможных видов деятельности в медицинской организации, от внутреннего документооборота и организации медицинской помощи до учета сотрудников. МИС помогает снизить ошибки в лечебном процессе за счет удобной визуализации данных о проводимом лечении по пациентам. Система числится в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№823), а также зарегистрирована в Росздравнадзоре как изделие медицинского назначения.

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Благодаря сотрудничеству с отечественными разработчиками мы планируем развивать курс государства на импортозамещение и способствовать достижению результатов в реализации национального проекта "Здравоохранение". С ««Ред софт»» мы сможем совместно создавать автоматизированные рабочие места в медицинских учреждениях без дополнительных проверок на совместимость», - сказал Тимур Ахмеров, генеральный директор «Барс груп».

«Сегодня уровень развития российских информационных технологий позволяет подобрать эффективные импортонезависимые решения практически для любой сферы. Это происходит в первую очередь за счет совместимости отечественных продуктов. «Ред софт» уделяет значительное внимание созданию экосистемы на основе РЕД ОС. Соглашения с «Барс груп», например, позволит применить накопленные компетенции в информатизации здравоохранения, а также откроет новые горизонты для сотрудничества», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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