Подтверждена совместимость новых версий «Альт 8 СП РС» и МИС «БАРС.Здравоохранение»

«Базальт СПО» и «Барс груп» объявили об успешном тестировании последних версий своих продуктов: операционной системы «Альт 8 СП Рабочая станция» и Медицинской информационной системы (МИС) «БАРС.Здравоохранение» (веб-клиент).

Подтверждена полная совместимость и корректность работы продуктов, что позволяет рекомендовать МИС «БАРС.Здравоохранение» (веб-клиент) для работы в операционной системе Альт 8 СП Рабочая станция на платформе x86_64. Вход в систему осуществляется через ЕСИА при использовании ПО «КриптоПро Браузер» (Chromium Gost).

«Благодаря сотрудничеству с "Базальт СПО" мы сможем создать новые автоматизированные рабочие места в медицинских учреждениях, соответствующие потребностям в импортозамещении у заказчиков, в том числе – для исполнения национального проекта "Здравоохранение"», – сказал исполнительный директор «Барс груп» Камиль Ибрагимов.

МИС «БАРС.Здравоохранение» – это цифровая платформа, которая в регионах стала основой для построения единого цифрового контура в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура на основе ЕГИСЗ». Она направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи за счет комплексной цифровизации всех возможных видов деятельности в медицинской организации, от внутреннего документооборота и организации медицинской помощи до учета сотрудников. Благодаря системе обеспечивается хранение и доступ к электронным медицинским данным. Также МИС помогает снизить ошибки в лечебном процессе за счет удобной визуализации данных о проводимом лечении по пациентам и постоянного мониторинга заведующими отделениями. МИС зарегистрирована в Росздравнадзоре как изделие медицинского назначения. Компания «Барс груп» - единственный обладатель удостоверения подобного типа на медицинскую информационную систему в России. Сертификат подтверждает, что основные параметры и характеристики МИС соответствуют требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям.

Альт 8 СП – функциональная, защищенная и доступная операционная система с русским интерфейсом для рабочих станций и серверов, с помощью которой можно осуществить как быстрое развертывание сети для обеспечения инфраструктуры предприятия, так и установку на персональный компьютер.