Подтверждена совместимость программы «Барс.Здравоохранение-МИС» и ключевых носителей «Рутокен»

Компании «Актив» и «Барс Груп» протестировали и подтвердили корректность совместной работы программы для ЭВМ «Барс.Здравоохранение-МИС» с токенами и смарт-картами «Рутокен».

«Барс.Здравоохранение-МИС» – централизованное решение, разработанное для цифровизации деятельности государственных, частных и ведомственных медицинских организаций. Решение позволяет медицинским организациям обмениваться данными, а также осуществлять централизованный сбор показателей как в рамках отдельной медицинской организации, так и всего региона для мониторинга и принятия управленческих решений. Система «Барс.Здравоохранение-МИС» включена в реестр российского ПО и соответствует ГОСТам и НПА Минздрава РФ.

USB-токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» – активные ключевые носители, созданные специалистами компании «Актив» для подписания документов электронной подписью (в том числе УКЭП) и строгой двухфакторной аутентификации на настольных и мобильных устройствах. Надежность обеспечивает фактор владения физическим устройством, который подкрепляется необходимостью ввода PIN-кода для доступа в информационную систему. Криптографические операции выполняются «на борту» USB-токена или смарт-карты, без копирования секретного ключа в память компьютера. Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» сертифицированы по требованиям ФСБ и ФСТЭК.

Использование ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0», а также поддержка пассивных USB-токенов «Рутокен Lite» в «Барс.Здравоохранение-МИС» обеспечивает для медицинских организаций защищенный электронный документооборот и предотвращает доступ злоумышленников к системе, сохраняя достоверность передаваемой информации. Устройства «Рутокен» включены в список рекомендуемых ключевых носителей для работы с «Барс.Здравоохранение-МИС». Совместимость продуктов подтверждена сертификатом.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграции компании «Актив», сказал: «В решении с нашим партнером «Барс Груп» нам удалось совместить безопасность и удобство – сотрудники получили возможность быстро и без лишних усилий вносить информацию в электронные медицинские карты, выдавать электронные справки, при этом их учетные записи могут быть надежно защищены от несанкционированного доступа».

Тимур Ушаков, директор по развитию «Барс Груп», сказал: «Такого рода партнёрства играют ключевую роль в цифровизации отрасли здравоохранения, так как они обеспечивают вариативность для заказчика, позволяя ему выбирать современные и безопасные решения для обеспечения юридически значимого документооборота. В преддверии эры экономики данных переход от бумажных носителей к цифровым форматам несёт в себе не только удобство и безопасность для врачей, но и преемственность данных в единой цифровой среде, прозрачность процессов, что в итоге способствует повышению качества жизни людей».