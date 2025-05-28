Ручные RFID-считыватели Chainway помогают ускорить инвентаризацию в Третьяковской галерее

Компания «Октрон», российский дистрибьютор продуктов и решений для автоматизации бизнеса, и системный интегратор «Виант» объявляют о завершении проекта по внедрению системы автоматической инвентаризации на основе UHF RFID-технологии в Третьяковской галерее. Об этом CNews сообщили представители «Октрон».

Перед компаний «Виант» стояла задача предложить и реализовать решение, которое позволило бы российскому музею и его филиалам автоматизировать процесс инвентаризации имущественного фонда в количестве более 100 тыс. объектов учета, обеспечить прослеживаемость перемещения основных средств и полную интеграцию с уже установленной системой «1С: БГУ».

Для реализации проекта было выбрано программное обеспечение «Клеверенс. Учет с RFID» и зарекомендовавшие себя исключительной надежностью и производительностью ручные UHF RFID-считыватели Chainway C72.

Для маркировки офисной мебели и компьютерной техники российская компания «Силтэк» разработала и произвела два типа UHF RFID-этикеток – для диэлектрических и металлических поверхностей.

Проект был реализован за 14 дней. Для решения поставленных задач были частично или полностью изменены некоторые процессы и доработана функциональность в системе учета «1С: БГУ».

Так, были разработаны расширение для «1С» для печати и кодирования RFID-меток без дополнительных настроек, интуитивно понятные макеты печатных форм, которые не требуют дальнейшего редактирования.

Главным эффектом от внедрения UHF RFID-технологии стало сокращение времени на проведение инвентаризации. Процесс сбора данных упростился, точность определения местоположения объектов увеличилась. Теперь заказчик имеет полную и достоверную информацию о количестве, размещении и перемещениях основных средств. Еще на этапе маркировки было выявлено оборудование с истекшими сроками полезного использования, подлежащее списанию.

Chainway C72 UHF RFID – защищенный мобильный компьютер корпоративного класса на базе операционной системы Android с классом защиты IP65. Имеет аккумулятор повышенной емкости 8000 мАч, встроенный сканер штрихкодов с имиджевой технологией. Поставляется с антенной с круговой (4.0dBi) поляризацией с дальностью считывания 15 метров. Способность считывать RFID-метки в условиях их высокой плотности, позволяет использовать C72 в широком спектре приложений, включая учет основных средств, в ритейле, на складах и для управления автопарком и т.д. Выдерживает падения с высоты 1,5 метра на бетонную поверхность, сохраняет работоспособность при температуре от -20 до +50°С.