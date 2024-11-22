Резидент «Сколково» повысил эффективность логистики Hoff

Hoff, российский мультиформатный ритейлер мебели и товаров для дома, внедрил систему компании «Клеверенс», резидента «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), для автоматизации складских процессов. Решение позволило ускорить обработку заказов в три раза и довести уровень удовлетворенности клиентов до 97%. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Внедрение «Клеверенс» сократило время приемки товара с трех дней до четырех часов и ускорило обработку розничных и онлайн-заказов в три раза. Кроме того, цифровизированы алгоритмы производительных складских операций, включая синхронизацию данных с учетной системой Microsoft Dynamics AX в режиме реального времени, реализацию решения для работы с маркировкой по российскому законодательству и оптимизацию процессов работы с комплектами.

Сейчас у сети Hoff 62 магазина и 20 складов типа РЦ. Решение «Клеверенс» помогло оптимизировать логистические процессы в условиях быстрого роста сети. Система заменила ручную обработку бумажного документооборота и позволила сотрудникам получать и работать с информацией о движении товаров в режиме реального времени.

«Наше решение не требовало длительной адаптации оборудования или дополнительных доработок под нужды компании. Платформа “из коробки” закрывала ключевые потребности Hoff, что позволило ускорить запуск автоматизации. Кроме того, мы взяли на себя полную ответственность за интеграцию и репликацию программного обеспечения на всех устройствах, что сняло с Hoff значительную часть технической нагрузки. Ключевым фактором стала возможность адаптации “Клеверенс” под уникальные процессы Hoff и поддержка как WinCE, так и Android устройств, что позволило избежать дополнительных затрат на обновление более 700 устройств сбора данных», — отметил Александр Кончиц, директор по развитию «Клеверенс».

Использование платформы «Клеверенс» не ограничивалось автоматизацией складских операций. Важным аспектом стало внедрение решений для управления маркировкой товаров, поступающих из-за рубежа, таких как текстиль и товары легкой промышленности.

«Сначала мы решили автоматизировать склад, это заняло некоторое время, но как только процесс заработал, стало ясно, что мы на правильном пути. С “Клеверенс” нам удалось создать систему логирования операций, что в свою очередь позволило подойти к цифровизации ключевых KPI по складским процессам и запустить визуализацию на дашбордах, а также использовать этот инструмент для повышения лояльности сотрудников через геймификацию. Это помогло организовать полное вовлечение команды», — сказал Дмитрий Сумин, руководитель отдела розничных складов компании Hoff.

Оптимизация рабочего процесса привела к сокращению ручного труда и снижению затрат на ФОТ (фонд оплаты труда).