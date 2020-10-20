«Эвотор» масштабирует сервисы для работы с маркировкой

«Эвотор» масштабировала сервисы в связи с расширением системы маркировки на новые товарные группы. Предприниматели смогут промаркировать свои товарные остатки: фототехнику, шины, одежду, альтернативную табачную продукцию и парфюмерию.

С помощью приложения «Маркировка остатков» розничные продавцы могут промаркировать фототовары, шины и покрышки, сигареты и альтернативную табачную продукцию, а также одежду. Сервис поможет заказать коды, а после распечатать их со смарт-терминала или компьютера. При первом запуске приложение загрузит всю базу товаров из смарт-терминала - останется только выбрать карточки и заказать коды. Товарные карточки также можно завести в сервисе. Сервис также позволяет создать подходящий дизайн этикетки и экономить бумагу за счет компоновки кодов. После ввода кодов в оборот будет доступна удобная функция - добавление в чек по коду маркировки на остатки. Так что продавцу при продаже достаточно будет только сканировать код. По закону продавцы могут промаркировать фототовары и сигареты до декабря 2020 года, шины и покрышки ― до марта 2021 года.

С сервисом «Маркировка» розница сможет правильно работать с маркированным товаром: фототехникой, шинами, парфюмерией. Приложение позволяет заказать электронную цифровую подпись, зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» , подключиться к одному из нескольких операторов электронного документооборота на выбор и настроить отправку кодов маркировки через оператора фискальных данных.

Предприниматель может выбрать, как ему удобнее принимать электронные накладные: на смарт-терминале, в личном кабинете на компьютере или в мобильном приложении. Благодаря встроенному товарному учету информация о принятом товаре автоматически подгружаются на смарт-терминал, и кассир может продавать маркированные товары, сканируя только код Data Matrix. При этом в чеке будет подгружаться вся информация по товару.

Вячеслав Предыбайло, директор по маркировке ИТ-компании «Эвотор», отметил: «"Эвотор" запустил сервис «Маркировка остатков» для обувной розницы в конце прошлого года. С его помощью предприниматели промаркировали более 5 млн пар обуви. Приложение «Маркировка» изначально разрабатывалось как универсальное, масштабируемое под новые товарные группы. Первыми им воспользовалась обувная и табачная розница, для которой запрет на продажу немаркированного товара наступил с июля этого года. В течение лета в сети "Эвотора" большая часть магазинов, торгующих обувью и табаком, смогла перейти на работу по новым правилам».