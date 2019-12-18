«Эвотор» запустил сервис «Маркировка»

«Эвотор» разработал новое приложение «Маркировка» для магазинов розничной продажи маркированной продукцией, сейчас ― это обувь и сигареты. С 1 марта 2020 г. предприниматели, продающие обувь, должны полностью перейти на новые правила торговли: принимать только маркированный товар по электронным накладным в ЭДО и продавать его с отправкой данных в «Честный знак». В торговле табаком аналогичные требования станут обязательны с 1 июля 2020 г., но поставщики уже начинают отрабатывать с розничными продавцами передачу электронных накладных.

«Сервис "Маркировка" облегчает продавцам сигарет и обуви переход на работу по новым правилам, ― сказал Вячеслав Предыбайло, директор по развитию бизнес-направления "Маркировка" "Эвотора". ― Приложение разработано по принципу "все в одном": предприниматели смогут зарегистрироваться в "Честном знаке", подключить ЭДО и настроить отправку кодов маркировки через ОФД».

Приложение позволяет принимать и подписывать электронные накладные там, где удобно: на смарт-терминале, в личном кабинете или в мобильном приложении «Эвотора». Предпринимателям не нужно докупать компьютеры на розничные точки, чтобы принимать товары от поставщиков, присутствовать в магазине, а также доверять свою УКЭП продавцам.

Сервис «Маркировка» уже доступен в магазине приложений «Эвотор.маркет».