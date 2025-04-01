Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177519
ИКТ 13795
Организации 10730
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25813
Персоны 76269
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Калашников Владимир


УПОМИНАНИЯ


Цифровизация ритейла 2025 1
01.04.2025 Владимир Калашников -

Владимир Калашников, HeadPoint: Сегодня интернет вещей уже приносит ощутимый эффект в ритейле

 1
15.04.2013 BSS создала мультиканальную систему ДБО для физических лиц в «ЮниКредит Банке» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Калашников Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 31 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 310 1
1С-Рарус 902 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 1
Эвотор - Evotor 198 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1080 1
American Airlines 87 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 493 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2497 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5908 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4536 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2649 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3010 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1886 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6911 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4183 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3923 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4222 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24986 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5635 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10638 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1076 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4198 1
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 158 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1519 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 938 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1103 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1326 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1969 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1071 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 183 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24984 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4319 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8673 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1261 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26144 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1086 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10767 1
Оцифровка - Digitization 4732 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6953 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1424 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 1
Linux - Debian GNU 493 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 18 1
UniCredit Enter 17 1
UniCredit Mobile 16 1
BSS BS-Client ДБО 125 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5050 1
Apple iOS 7998 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 899 1
Google Android 14329 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1078 1
Предыбайло Вячеслав 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 2
Казахстан - Республика 5668 1
Франция - Французская Республика 7909 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24924 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 319 1
Экономический эффект 1121 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5045 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19375 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 871 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7447 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 179 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6315 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 440 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще