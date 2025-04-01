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Калашников Владимир
УПОМИНАНИЯ
|Цифровизация ритейла 2025 1
|01.04.2025
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Владимир Калашников -
Владимир Калашников, HeadPoint: Сегодня интернет вещей уже приносит ощутимый эффект в ритейле1
|15.04.2013
|BSS создала мультиканальную систему ДБО для физических лиц в «ЮниКредит Банке» 1
Калашников Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 31 2
|НКК - Национальная компьютерная корпорация - 310 1
|1С-Рарус 902 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 1
|Эвотор - Evotor 198 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1080 1
|American Airlines 87 1
|Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
|UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 493 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 2
|Казахстан - Республика 5668 1
|Франция - Французская Республика 7909 1
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