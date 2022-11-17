Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Документооборот
|

«Эвотор» запустила сервис ЭДО

ИТ-компания «Эвотор» запустила сервис ЭДО для работы с электронными документами прямо на кассе. Он поможет предпринимателям, упростить приемку товара и товарный учет, сэкономить время на обмен документами, эффективнее взаимодействовать с поставщиками и другими контрагентами.

С помощью сервиса ЭДО предприниматели могут принимать и подписывать электронные накладные и другие документы прямо в смарт-терминале или в личном кабинете на сайте «Эвотора». После приемки данные из электронной накладной автоматически обновят товарные остатки в смарт-терминале и товароучетной системе. Предпринимателям не нужно будет тратить время на обновление товарных остатков вручную.

В сервисе доступно подключение к четырем крупнейшим операторам ЭДО: «Платформа ЭДО», «Такском», СБИС и «Контур Диадок». Пользователи могут использовать уже имеющийся абонентский ящик ЭДО или зарегистрировать новый, в том числе подключиться сразу к нескольким операторам ЭДО. Сервис позволяет работать с одним и тем же документом как в личном кабинете на сайте «Эвотора», так и на кассе. Функциональность позволяет принимать, отклонять, запрашивать корректировки, аннулировать документы. Кроме электронных накладных (УПД) от поставщиков, предприниматели могут принимать любые документы ― акты сверки, договоры, счета и др. от контрагентов ― бухгалтеров на ауторсе, поставщиков услуг ЖКХ.

Вячеслав Предыбайло, директор по развитию отраслевых решений «Эвотора», сказал: «Недостатки бумажного документооборота очевидны ― расходы на бумагу, логистику, хранение и временные затраты на получение и перенос данных. Так, по нашим опросам, у половины предпринимателей доставка документов занимает 2 дня и более, многие из них регулярно сталкиваются с ошибками и вынуждены перезапрашивать документы. Около трети предпринимателей в розничной торговле, не имея отдельных офисов, хранят документы в магазине или дома. Сервис ЭДО, в первую очередь, ориентирован на предпринимателей, которые не торгуют маркированным или прослеживаемым товаром, уже ведут товарный учет и имеют большую номенклатурную базу. С его помощью они смогут автоматизировать и облегчить приемку товара».

Дешевые кредиты и новые заводы: как развивать российскую электронику?
Импортозамещение

Ранее работа с электронными документами была доступна в «Эвоторе» только в сервисе «Маркировка», так как ЭДО является обязательным в системе маркировки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

EPAM продает свой российский бизнес

Россельхозбанк купил R-Style Softlab

Softline увеличит в разы штат российских разработчиков и займется коробочным ПО

«Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы

«Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще