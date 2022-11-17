«Эвотор» запустила сервис ЭДО

ИТ-компания «Эвотор» запустила сервис ЭДО для работы с электронными документами прямо на кассе. Он поможет предпринимателям, упростить приемку товара и товарный учет, сэкономить время на обмен документами, эффективнее взаимодействовать с поставщиками и другими контрагентами.

С помощью сервиса ЭДО предприниматели могут принимать и подписывать электронные накладные и другие документы прямо в смарт-терминале или в личном кабинете на сайте «Эвотора». После приемки данные из электронной накладной автоматически обновят товарные остатки в смарт-терминале и товароучетной системе. Предпринимателям не нужно будет тратить время на обновление товарных остатков вручную.

В сервисе доступно подключение к четырем крупнейшим операторам ЭДО: «Платформа ЭДО», «Такском», СБИС и «Контур Диадок». Пользователи могут использовать уже имеющийся абонентский ящик ЭДО или зарегистрировать новый, в том числе подключиться сразу к нескольким операторам ЭДО. Сервис позволяет работать с одним и тем же документом как в личном кабинете на сайте «Эвотора», так и на кассе. Функциональность позволяет принимать, отклонять, запрашивать корректировки, аннулировать документы. Кроме электронных накладных (УПД) от поставщиков, предприниматели могут принимать любые документы ― акты сверки, договоры, счета и др. от контрагентов ― бухгалтеров на ауторсе, поставщиков услуг ЖКХ.

Вячеслав Предыбайло, директор по развитию отраслевых решений «Эвотора», сказал: «Недостатки бумажного документооборота очевидны ― расходы на бумагу, логистику, хранение и временные затраты на получение и перенос данных. Так, по нашим опросам, у половины предпринимателей доставка документов занимает 2 дня и более, многие из них регулярно сталкиваются с ошибками и вынуждены перезапрашивать документы. Около трети предпринимателей в розничной торговле, не имея отдельных офисов, хранят документы в магазине или дома. Сервис ЭДО, в первую очередь, ориентирован на предпринимателей, которые не торгуют маркированным или прослеживаемым товаром, уже ведут товарный учет и имеют большую номенклатурную базу. С его помощью они смогут автоматизировать и облегчить приемку товара».

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Ранее работа с электронными документами была доступна в «Эвоторе» только в сервисе «Маркировка», так как ЭДО является обязательным в системе маркировки.