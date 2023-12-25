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Группа компаний «СКБ Контур» приобрела долю в Moneyplace

Группа компаний СКБ Контур, под брендом «Контур» разрабатывающая экосистему для бизнеса, приобрела долю в компании Moneyplace, предоставляющей набор сервисов и услуг для успешных продаж на маркетплейсах. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Moneyplace — кроссплатформенный ИТ-сервис аналитики маркетплейсов. Автоматизированный сервис помогает селлерам решать ключевые задачи при продажах на маркетплейсах: поиск товарных ниш, управление ценами и рекламой, анализ конкурентов. Кроме этого, компания предоставляет услуги по обучению ведения бизнеса на маркетплейсах и по отдельным направлениям, позволяющим увеличивать эффективность и масштаб продаж.

Пользовательская база Moneyplace насчитывает более 400 тыс. контактов, а число ежемесячных активных пользователей (MAU) — более 100 тыс. Аналитике сервиса доверяют Forbes, РБК, «Ведомости» и ряд других СМИ, а также крупнейшие российские компании, включая «ВсеИнструменты.Ру», «Детский Мир», Synergetic, Merlion, Redmond.

Клиенты СКБ Контур — свыше 2,5 млн компаний в России и за рубежом, от ИП до промышленных холдингов. Приобретение Moneyplace стало для группы компаний еще одним шагом в развитии экосистемы для бизнеса, которая насчитывает свыше 70 продуктов. Moneyplace поможет предоставлять клиентам СКБ Контур лучшие возможности и позволит закрывать максимум их потребностей.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Приобретение доли в Moneyplace — лишь первый шаг в развитии комплекса сервисов "Контура" для продавцов на маркетплейсах. Это растущий сегмент бизнеса, который сталкивается со множеством сложностей — от поиска и обучения людей до выстраивания операционных процессов по выполнению заказов. Мы видим своей стратегической задачей создание таких условий, чтобы селлеры могли переложить на нас большинство рутинных процессов и сфокусировать свои усилия на развитии бизнеса».

Дмитрий Ермолаев, CEO Moneyplace: «Сделка с "Контуром" для нашей компании — это стратегическое решение. Объединив наши усилия и компетенции для развития сильного ИT-продукта на рынке аналитики маркетплейсов, мы сможем еще быстрее расти и продолжать увеличивать свою долю. А клиенты обеих компаний получат уникальные предложения для более эффективного развития своего бизнеса».

После сделки команда сервиса, включая основателей, сохраняется в полном составе. Все бизнес-процессы, а также договоренности с партнерами и клиентами остаются неизменными.

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Маркет

Ожидается, что сервис будет интересен клиентам и других продуктов «Контура». Например, сдачу отчетности селлеров в контролирующие органы обеспечат «Контур.Эльба» и «Контур.Экстерн», передавать данные в налоговую с онлайн-касс позволяет «Контур.ОФД», автоматизировать офлайновый магазин — «Контур.Маркет». Все, что касается управления продажами маркированных товаров, упростит «Контур.Маркировка».

Уже сегодня «Контур.Диадок» обеспечивает электронный документооборот практически со всеми маркетплейсами, и их перечень будет увеличиваться. У «Контура» есть планы по развитию сервисов, которые расширят возможности селлеров. Например, с их помощью можно будет управлять товарным учетом при работе с несколькими маркетплейсами, подбирать и обучать линейных сотрудников и так далее.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы не тратили время на изучение законов, а развивали свое дело. «Контур» вкладывается в развитие профессионального ИT-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка СКБ Контур за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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