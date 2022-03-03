Разделы

Интеграция
|

«Контур.маркет» поддержал общепит, который столкнулся с отключением кассы и учета

На днях стало известно о том, что некоторые клиенты общепита столкнулись с остановкой работы кассовой и учетной программы. Команда «Контур.маркета» поможет компаниям, которые вынуждены быстро искать комплексное решение для автоматизации, работы на кассе и с системами госконтроля. Об этом CNews сообщили представители компании «Контур».

До конца марта 2022 г. заведения бесплатно могут подключить все возможности «Контур.маркета» на три месяца, чтобы быстро возобновить продажи, учет ингредиентов и работу с ЕГАИС, ФГИС «Меркурий» и маркировкой. Специалисты «Контура» бесплатно помогают с переносом номенклатуры и другой первичной настройкой, чтобы бизнес снова мог работать на кассе. Бесплатный период действует три месяца для новых клиентов «Маркета».

Что можно подключить оперативно и бесплатно на три месяца:

—Тест-драйв учетной системы. Будут открыты все возможности тарифа «Премиум общепит» с модификаторами «Маркировка», «Меркурий», «ЕГАИС» (для одной торговой точки).

—Услуги ОФД по отправке чеков в налоговую и «Честный знак». Будет доступ в личный кабинет ОФД, статистика по чекам, кассирам и другие отчеты.

Чтобы быстро запустить «Контур.маркет» и кассовую программу, специалисты удаленно помогут сделать необходимое:

—первичную настройку;

—перенос номенклатуры, если есть табличные файлы или выгрузки из предыдущей программы;

Илья Зуев, «Райффайзен банк»: Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота
ИТ в банках

—перенос клиентской базы;

—подключение фискального регистратора, сканера, нефискального принтера для печати заказов для кухни.

Платными останутся услуги, которые связаны с выездом специалиста на место. Сюда же входят консультации по проведению инвентаризации, подключению дополнительного оборудования или госсистем, например, переносом данных из ЕГАИС.

***

Ирина Мишина, Ricoh: Роботизация — это все-таки замена труда человека, а автоматизация помогает ему делать свою работу
Бизнес

«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач.

Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики.Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МИФИ спешно возродил старый проект миграции на российское ПО, остановленный без объяснения причин

После публикации CNews «Газпром» отменил свою грандиозную закупку иностранных процессоров, ноутбуков, ПК

Российский «убийца» Zoom приглашает на вебинар об импортозамещении ВКС

TrueConf объявила о готовности перевести на отечественную ВКС организации размером до 1 млн пользователей

SAP остановила в России продажи и «поставила на паузу» переговоры

Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга

Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

Показать еще

Наука

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022