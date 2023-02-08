Электронный документооборот увеличился в четыре раза на фоне маркировки

Рост объема электронного документооборота во многом обусловлен поэтапным переходом на маркировку воды и молочной продукции.

Такие выводы сделали по итогам исследования аналитики «Контур.маркета», а именно: оценили количество пользователей сервиса, которые получают накладные через ЭДО «Диадока»; проанализировали динамику числа входящих электронных документов до и после 1 сентября 2022 г. Именно с этой даты магазины обязали подтверждать в системе госконтроля «Честный знак» приемку молочной продукции через ЭДО и ее вывод из оборота. Тогда же на маркировку перешли заведения общепита, которые продают на кассе молочную продукцию в упакованном виде; отдельно обратили внимание на статистику до и после 1 ноября 2022 г, когда аналогичные обязанности для розницы и общепита коснулись оборота бутилированной воды. Об этом CNews сообщили представители «Контура»

Летом 2022 г. число переданных электронных документов было стабильным, начиная с сентября, когда наступил первый дедлайн для розницы и общепита, объем ЭДО начал активно расти. В первую неделю сентября 2022 г. объем электронного документооборота среди пользователей «Контур.маркета» увеличился в 2,5 раза относительно летних месяцев. В 1,5 раза выросло число организаций, подключивших систему ЭДО.

К декабрю 2022 г. компании передавали каждую неделю в 3,5 раза больше документов, чем летом, а число организаций с ЭДО выросло в два раза относительно августа 2022 г. В середине декабря 2022 г. рост сохранился, но был уже не таким интенсивным. Это связано с сезонными особенностями закупки товаров и ингредиентов перед новогодними праздниками.

С начала 2023 г. объем ЭДО продолжает расти. К началу февраля 2023 г. организации передают уже в четыре раза больше документов, чем летом 2022 г. Выход «на плато» пока не наблюдается. Маркировка постепенно развивается, и организации продолжают постепенно подключаться к ЭДО.

Владимир Поздняков, эксперт «Контур.маркета» по автоматизации работы с маркировкой в рознице и общепите: «Число организаций, подключающих ЭДО, растет менее интенсивно, чем количество электронных документов. Это объясняется тем, что многие продуктовые магазины торгуют еще и маркированными табачными изделиями, то есть давно принимают накладные через системы ЭДО. В течение 2023 г. прогнозируем неравномерную динамику подключений. В декабре ожидается очередной пик, поскольку с ЭДО будут обязаны работать заведения общепита, которые используют маркированную воду и молочную продукцию для собственных нужд, то есть готовят из них блюда».

Динамика объема ЭДО среди пользователей «Контур.маркета» согласуется с общей ситуацией в России. По данным ЦРПТ, после ноября 2022 г. на ЭДО перешла подавляющая часть розницы, производителей и других участников оборота молочной продукции и бутилированной воды.

Александр Смирнов, директор департамента по работе с партнерами ЦРПТ: «Система маркировки стала драйвером для массового перехода бизнеса на электронный документооборот. До того, как появилась обязанность передачи документов о молочной продукции через ЭДО — с 1 сентября прошлого года, и упакованной воде — с 1 ноября прошлого года, бизнес направлял в систему в среднем 3,4 млн документов в месяц. После перехода розницы на ЭДО документов стало в среднем около 14,5 млн — в четыре раза больше».

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