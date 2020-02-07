В сервисе «Контур.Маркет» появился учет ингредиентов

В сервисе «Контур.Маркет» появилась возможность создавать технологические карты блюд, следить за их себестоимостью и расходом ингредиентов. Это помогает кафе, барам и ресторанам автоматизировать учет, а также контролировать остатки и наценку.

Эксперт сервиса «Контур.Маркет» Татьяна Щипанова сказала: «Когда ресторан сам готовит блюда и напитки, ему нужно строго следить за расходом и наценкой. Сколько ингредиентов закуплено и по какой стоимости? Сколько использовано в блюде и сколько осталось? По какой цене блюдо нужно продать, чтобы не потерять прибыль? Наш сервис помогает автоматически следить за всеми этими параметрами в режиме онлайн».

На основе данных из «Контур.Маркета» руководитель кафе может планировать закупку продуктов, следить за наценкой и контролировать выручку барменов. Для этого не нужно весь день находиться в кафе, достаточно открыть облачный сервис из любой точки, где есть интернет.

Сотрудники тоже могут работать в «Контур.Маркете». Например, создавать технологические карты блюд. Этому не придется учиться — сервис подсказывает, как добавить ингредиенты из каталога и предлагает выбрать порционный или весовой тип блюда. В каждой техкарте можно указать особенности приготовления или подачи блюда на стол.

Общепит имеет дело с продуктами, которые подлежат ветеринарному контролю. Их поставку нужно подтверждать госсистеме «Меркурий». «Контур.Маркет» помогает и с этим. А ещё сервис позволяет отчитываться о маркированном табаке в «Честный ЗНАК», а об алкоголе в ЕГАИС и ФСРАР.