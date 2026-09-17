Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201331
ИКТ 15601
Организации 11839
Ведомства 1512
Ассоциации 1124
Технологии 3596
Системы 27092
Персоны 87931
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2855
Мероприятия 894

Yandex Stat внутренняя система аналитической отчетности «Яндекса»

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.09.2026 Обойдемся без мобильного интернета и «белых списков». Россияне создали навигатор, который работает без подключения к Сети 1
20.02.2023 Россияне придумали легальный способ обхода санкций. Можно пользоваться Netflix и другими антироссийскими сервисами 1
04.04.2019 «Яндекс» вышел на рынок облачной бизнес-аналитики, «чтобы конкурировать с Google и Microsoft» 1
04.04.2019 «Яндекс.Облако» запустило сервис для визуализации и анализа бизнес-данных 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Yandex Stat и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9324 4
Крок - Croc 1969 1
Google LLC 12764 1
Telegram Group 2979 1
Intel Corporation 12859 1
Microsoft Corporation 25842 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3372 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 249 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1805 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 538 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5460 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5735 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1767 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3338 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13249 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5308 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6570 2
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 108 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9653 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9630 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7904 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6604 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9524 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13749 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2259 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4589 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14381 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5905 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29838 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5423 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1331 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2036 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1511 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6096 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 129 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9362 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 179 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 762 2
Yandex DataLens 71 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 374 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 263 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 244 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 685 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 1
FreePik 1874 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3579 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 1
Галушкин Олег 182 2
Зинкевич Сергей 79 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4655 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7082 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3221 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1018 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1880 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 1
Аренда 2715 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6136 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10952 1
White list - Белый список 165 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12399 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 952 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 672 1
Ведомости 1507 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще