Геоаналитическая система Удмуртии разработана с применением облачной BI-системы DataLens

В рамках проекта Министерства цифрового развития Удмуртской Республики создана тепловая карта ДТП. Эта система формирует список математически выверенных мероприятий для сокращения количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона.

«С применением облачной BI-системы DataLens разработана геоаналитическая система Удмуртской Республики. Она позволяет на основе статистических данных с сайта Госавтоинспекции прогнозировать и анализировать влияние на количество ДТП и тяжесть их последствий таких факторов, как время, территория, тип аварий, инфраструктура, человеческий фактор и др. Также цифровая система может визуализировать участки аварийности в виде тепловой карты, выявлять места концентрации ДТП с применением методов машинного обучения, и автоматически формировать список рекомендуемых мероприятий для снижения аварийности», – сказал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

Место концентрации ДТП – это участок дороги, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в которых пострадали люди. В зависимости от факторов, влияющих на аварийность, сформированы списки наиболее эффективных мероприятий по снижению количества происшествий в соответствии с методическими рекомендациями Росавтодора: установка дорожных знаков, ограждений, обустройство пешеходных переходов, установка светофорных объектов и т.д.

«Разработанная тепловая карта – удобный инструмент как для регионального Управтодора, так и, в особенности, для муниципалитетов, – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. – Специалист администрации в любое время может открыть систему и увидеть всю статистику ДТП по своей территории в разрезе причин и мест аварий, получить рекомендации – что следует сделать для их предотвращения и даже оценить потенциальную эффективность каждой из предложенных мер. Благодаря этому существенно растет качество планирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и упрощается их оперативная корректировка».

По итогам 2021 г. в Удмуртии выявлено 20 мест концентрации ДТП и составлен список рекомендуемых мероприятий. В результате можно ожидать снижения аварийности в местах концентрации ДТП, а также снижение числа пострадавших.

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На сегодняшний день реализовано несколько мероприятий, что позволило снизить количество ДТП с пострадавшими за первое полугодие 2022 г. на 5,2%, а количество погибших – на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Например, на перекрёстке улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске в прошлом году было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека. В этом году здесь установили светофорные объекты, ограждения для пешеходов и нанесли осевую разметку. В итоге на этом участке зафиксировано только 1 ДТП с 1 пострадавшим.

Данные тепловой карты учитываются при составлении плана мероприятий по снижению аварийности на дорогах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом году по проекту на региональных трассах выполнено обустройство освещения, общей протяженностью более 4 км, построено свыше 18 тыс. погонных метров тротуаров и пешеходных дорожек, установлено 350 погонных метров барьерных ограждений по краю проезжей части, более 1 тыс. погонных метров пешеходных ограждений и 89 искусственных неровностей с комплектом дорожных знаков. На дорогах региона начали работу очередные 16 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.