Yandex Cloud выпустила большое обновление платформы для работы с данными

Yandex Cloud расширила возможности платформы для работы с данными. Провайдер запустил сервис для управления метаданными Yandex MetaData Hub, добавил новые возможности в сервис BI-аналитики Yandex DataLens, повысил безопасность баз данных и не только. Обновления помогут компаниям быстро и надежно создавать дата-проекты в облаке — от корпоративных хранилищ данных до аналитических и рекомендательных систем.

Yandex MetaData Hub объединяет несколько функций для управления метаданными — информацией для интеграции баз данных и подключения к ним. Это позволит повысить скорость и безопасность доступа к базам данных. Например, с помощью функции Connection Manager пользователи смогут делиться подключением к нужным СУБД по ссылке, им не придется каждый раз вручную указывать имена пользователей и пароли. При этом для подключений можно выборочно выдавать права. В будущем в рамках сервиса будут также доступны функции Schema Registry — для упрощения структурирования и управления схемами данных в облаке и Data Catalog — для описания данных и связей между ними.

«Качество управления метаданными — важная ступень в создании надежных аналитических систем и хранилищ для крупного бизнеса. Если в компании большая команда аналитиков, которые ежемесячно тестируют десятки гипотез, им важно по кнопке подключаться к нужным СУБД, быстро искать источники данных и иметь доступ к метаданным источников. Именно так можно в разы ускорить обработку бизнес-запросов и извлекать более ценные инсайты из данных», — сказал Григорий Атрепьев, директор по продуктам в Yandex Cloud.

Также Yandex Cloud добавила новые возможности в сервис BI-аналитики Yandex DataLens и представила два тарифа: Community и Business. В рамках тарифа Community будут бесплатно доступны все базовые функции сервиса, в том числе быстрая кросс-фильтрация по чартам. Пользователи смогут фильтровать весь дашборд по клику на одном графике, что позволит в разы ускорить аналитику данных в сервисе. Для пользователей тарифа Business теперь действует приоритетная поддержка с SLA (Service Level Agreement), а также появляется возможность безопасно встраивать свои дашборды во внешние системы, например, CRM, применять для доступа корпоративные учетные записи и отслеживать статистику использования сервиса. Кроме этого, в тарифе Business появилось брендирование UI. Компании смогут менять цвета дашбордов, добавлять корпоративные логотипы в интерфейсе Yandex DataLens. Новые тарифы будут доступны бесплатно с 23 апреля. С 1 июня стоимость тарифа Business составит 990 руб. за одного активного пользователя в месяц.

Кроме того, Yandex Cloud повысила общий уровень безопасности управляемых баз данных. Теперь пользователи смогут более детализировано отслеживать аудитные логи в сервисе Audit Trails для управления данными и визуализировать их. Это поможет быстрее расследовать инциденты безопасности и проходить аудиты. Также на платформе стали доступны функция автомасштабирования дисков для PostgreSQL и инструменты для диагностики баз данных. Они помогут лучше контролировать нагрузку БД и их производительность.

В 2023 г. потребление сервисов платформы данных выросло почти вдвое, а количество клиентов, использующих эти сервисы — в 1,2 раза. Сейчас ее используют тысячи компаний, в том числе «М.Видео», Skyeng, Monopoly.Online, Hoff и другие.