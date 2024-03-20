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Монополия ГК Monopoly.Online Монополия.Онлайн

Монополия ГК - Monopoly.Online - Монополия.Онлайн

Цифровая платформа Monopoly.Online (ГК «Монополия») объединяет сервисы, необходимые для организации грузоперевозок, — от поиска груза или перевозчика до экономии расходов в рейсе на топливе и придорожных услугах. Компания развивает проект «Монополия. Бизнес», в котором водитель становится предпринимателем и владельцем собственного грузового автомобиля без первоначального капитала

СОБЫТИЯ

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20.03.2024 Yandex Cloud выпустила большое обновление платформы для работы с данными 1
15.01.2024 «Монополия», «Контур» и MedPoint24 запустили полный цикл ЭПЛ с дистанционным медосмотром 2
14.12.2023 Платформа цифровой логистики Monopoly.Online доверила роботу редкие маршруты 1
24.08.2023 «Монополия» перевела бизнес-процессы на платформу «Яндекс 360 для бизнеса» 1
17.08.2023 «Инносети» и Monopoly.Online переводят логистов в цифровое страхование 1
10.07.2023 Платформа Monopoly.Online перенесла «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube 1
20.07.2023 Как построить корпоративное хранилище данных за 4 месяца: кейс платформы цифровой логистики 2
21.10.2022 Linxdatacenter защитил цифровую платформу ГК «Монополия» от DDoS-атак 1
10.03.2022 ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы» 1
23.12.2021 ГК «Монополия» автоматизирует систему корпоративного планирования на отечественном ПО 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Монополия ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9055 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5564 1
Microsoft Corporation 25666 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9442 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1322 1
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Optimacros - Оптимакрос 99 1
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Инносети - Innoseti 21 1
Монополия ГК 12 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2885 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Северсталь ПАО - Severstal 615 1
ВкусВилл - Избёнка 211 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2379 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 220 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1688 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1491 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 31 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 9
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