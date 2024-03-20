Монополия ГК - Monopoly.Online - Монополия.Онлайн

Цифровая платформа Monopoly.Online (ГК «Монополия») объединяет сервисы, необходимые для организации грузоперевозок, — от поиска груза или перевозчика до экономии расходов в рейсе на топливе и придорожных услугах. Компания развивает проект «Монополия. Бизнес», в котором водитель становится предпринимателем и владельцем собственного грузового автомобиля без первоначального капитала