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Индексная книга (каталог) CNews*
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Evermount Capital Group Эвермаунт Капитал Груп



Мобильность в бизнесе 2024 1
29.11.2024 Как удалось изменить подход к данным в крупной российской агрокомпании «Агроном-Сад» 1
18.11.2024 Как внедряли суперапп в инвестфонде: от поиска решения до практического результата 1
23.09.2024 eXpress-переход за три недели: инвестиционный фонд внедряет корпоративный суперапп 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Evermount Capital Group и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1015 2
8235 1
Денвик - Denvic 2 1
Telegram Group 2005 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Capital Group 73 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4113 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 135 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8014 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6984 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7428 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13483 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11970 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13945 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4129 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2198 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27522 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6677 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24502 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10111 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1025 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1954 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 346 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 757 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2137 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 310 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9399 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3808 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4709 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10998 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 1
PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications 47 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 717 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12770 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 227 2
VK Teams 66 1
Visiology ИАС BI-платформа 34 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Microsoft Outlook 1392 1
Позняков Дмитрий 4 2
Чертков Антон 2 2
Врацкий Андрей 135 1
Малин Тимур 6 1
Соловей Юлия 1 1
Чернецова Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144634 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 547 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6080 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5771 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3162 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
CNews Mobile - рейтинг 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338114, в очереди разбора - 771550.
Создано именных указателей - 167381.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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