Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация
VisionLabs и «ICL Системные Технологии» объединяют усилия для развития биометрических сервисов

Компании VisionLabs и «ICL Системные Технологии» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие биометрических технологий, в частности обеспечение безопасности систем контроля и управления доступом (СКУД) за счет биометрической идентификации.

VisionLabs является участником сферы технологий распознавания лиц и объектов. «ICL Системные Технологии» обладает экспертизой в системной интеграции и кибербезопасности, включая соответствие регуляторным требованиям по работе с субъектами КИИ, защите персональных и биометрических данных (187-ФЗ, 572-ФЗ и 152-ФЗ).

Соглашение закрепляет намерение сторон развивать технологическое и научно-техническое партнерство, включая обмен опытом, консультационную поддержку и совместную проработку инновационных решений. В рамках сотрудничества компании будут разрабатывать планы совместных проектов, направленных на создание безопасных и эффективных биометрических сервисов.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
«Мы верим в то, чем занимаемся. И нам приятно создавать партнерства с теми, кто так же горит своей идеей — чтобы вместе предоставлять передовые решения для наших клиентов. Правильный партнер — это про расширение экспертизы, ускорение вывода новых продуктов на рынок, создание проектов на стыке вашего опыта. Мы уверены, что работа с «ICL Системные Технологии» будет плодотворной, и рассчитываем, что уже скоро сможем делиться первыми совместными успехами», — сказал партнерство генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.

«Сотрудничество с VisionLabs объединит наш опыт в цифрой безопасности и системной интеграции с передовыми технологиями ИИ-распознавания, реализованными в продуктах и проектах нашего бизнес-партнера. Это позволит создавать решения нового уровня, полностью соответствующие требованиям регуляторов и запросам современного российского рынка», — отметил генеральный директор «ICL Системные Технологии» Ирек Азизов.

