«ICL Системные Технологии» и «Лаборатория Числитель» объявили о стратегическом партнерстве

«ICL Системные Технологии» (ICL СТ), отечественный системный интегратор, и российский разработчик высокотехнологичного инфраструктурного ПО «Лаборатория Числитель» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

Сотрудничество объединит экспертизу ICL СТ в построении доверенных отечественных инфраструктурных решений с передовыми технологиями разработчика в области ИТ-мониторинга, контейнеризации, частных и гибридных облаков. Вместе они предложат заказчикам надежные решения для управления ИТ-ландшафтом.

История взаимодействия между компаниями началась ранее — система ИТ-мониторинга «Пульт», основанная на базе Zabbix, была включена в программно-аппаратный комплекс «Комплекс мониторинга ИТ-инфраструктуры TR/ST», разработанный ICL СТ и зарегистрированный в реестре ПАК Минцифры России (реестровая запись №24032 от шестого сентября 2024 г.). В данный ПАК также вошли система виртуализации zVirt, ОС «Ред ОС», централизованная система логирования «ИндексЛог» и СУБД Jatoba.

«Мы уверены, что расширение партнерских отношений с “Лабораторией Числитель” откроет для нас новые возможности для объединения экспертизы и создания комплексных решений для наших клиентов. Вместе мы создадим востребованные на рынке решения с перспективными технологиями», — сказал Ирек Азизов, генеральный директор ICL СT.

«Подписание настоящего соглашения создает базу для дальнейшего развития взаимоотношений, расширения рамок технологического и коммерческого партнерства, реализации новых совместных проектов. Среди заказчиков компании — крупные финансовые, промышленные, государственные и другие организации, которые нуждаются в современных, надежных и функциональных решениях», — сказал Александр Чистов, директор по работе с партнерами «Лаборатории Числитель».