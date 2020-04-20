«ICL Техно» получила заключения Минпромторга РФ на свою продукцию

«ICL Техно» получила заключения о подтверждении производства на территории РФ линейки популярных продуктов: системных блоков RAY и АРМ на их основе.

Согласно заключению Министерства промышленности и торговли, продукт ICL Техно полностью соответствует всем критериям, изложенным в приложении к постановлению Правительства от 17 июля 2015 г. N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», и считается изделием, произведенным на территории РФ. Немаловажно, что наличие данного документа также подтверждает возможность выполнения модернизации и сервисного обслуживания без участия иностранных производителей.

В ближайшие четыре года ключевые направления модернизации российской экономики, здравоохранения и образования будут строиться преимущественно на основе отечественных IT-разработок, что документально закреплено в «Национальных проектах 2024».

Конечной целью этой программы является увеличение доли российского закупаемого госорганизациями компьютерного, серверного и телеком оборудования, а также повсеместное распространение и популяризация отечественных стандартов информационной безопасности не только среди государственных структур, но и среди населения страны.

Документ выдан на основании проверки конструкторской и технологической документации завода, а также подтверждения факта проведения в России операций по сборке готовых изделий, контроля соответствия техническим характеристикам и наличия на территории страны широкой сети сервисных центров, обеспечивающих гарантийное обслуживание.

«Мы не останавливаемся на достигнутом: компания уже получила заключения Минпромторга РФ на сервер TeamRAY в конце 2019 года и в апреле 2020 года на системные блоки RAY и АРМ RAY на их основе, а также готовится получить сертификаты еще на ряд топовых бизнес-решений. Ключевой стратегией развития «ICL Техно» на ближайшие годы будут импортозамещение и разработка собственного, отечественного продукта, а также популяризация его не только среди государственных структур, но и среди пользователей нашей страны», — сказал генеральный директор «ICL Техно» Евгений Степанов.