Разделы

Безопасность Инфраструктура
|

«ICL Техно» и «Код безопасности» подтвердили совместимость продуктов

«ICL Техно» и специалисты «Код безопасности» подтвердили успешное завершение процесса тестирования совместимости реестрового сервера teamRAY 2122-2U-M с программно-аппаратным комплексом «Соболь».

В процессе получения сертификата инженеры компании-партнера провели тщательное тестирование и проверили работу сервера teamRAY 2122-2U-M с установленным комплексом «Соболь» версии 4.4 в форм-факторе PCI-E, разработки «Код безопасности», подобрав все необходимые параметры для обеспечения беспроблемной работы системы.

Сервер teamRAY 2122-2U-M представляет собой высокопроизводительную модель, спроектированную с учетом последних требований к обработке данных и обеспечению безопасности. Это один из немногих серверов на новом, третьем поколении процессоров Intel Xeon Scalable. Кроме того, данная модель успешно прошла все необходимые стрессовые и нагрузочные тестирования в собственных лабораториях компании и внесена в реестр Минпромторга России, что подтверждает ее соответствие отечественным стандартам качества и безопасности.

В линейке продуктов «Код безопасности» — уникальные разработки, способные обеспечить полную защиту базовой ИТ-инфраструктуры: конечных станций и серверов, периметра сети, современных виртуальных инфраструктур и мобильных устройств.

Совместное решение «ICL Техно» и «Код безопасности» актуально для органов государственной власти, учреждений образования, здравоохранения, промышленных и торговых предприятий, которым требуются надежные высокотехнологичные продукты, способные стать достойными конкурентами иностранным аналогам.

Зачем участвовать в хакатонах по искусственному интеллекту
поддержка ит-отрасли

«Сертификат совместимости подкрепляет наши усилия по постоянному развитию и обеспечению инноваций в сфере серверных решений. Мы гордимся тем, что наш сервер и аппаратно-программный комплекс «Соболь» теперь имеют официальное признание и подтверждение их совместимости», – сказал Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».

«Мы приветствуем усилия коллег из «ICL Техно» по обеспечению совместимости наших решений, это большой шаг для клиентов компании как в возможностях диверсификации ИБ-инструментов, так и в переходе на российские решения в рамках импортозамещения», – сказал коммерческий директор «Кода безопасности» Фёдор Дбар.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

7 главных технологических прорывов 2023 года: выбор CNews

Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT

Self-service BI-система: почему все ее хотят

В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных

«Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Готовимся к Новому году: лучшие гаджеты для домашнего караоке

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще