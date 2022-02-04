Разделы

Техника
|

Компания «ICL Техно» представила первую серверную плату на российском процессоре Baikal-S в рамках программы импортозамещения

Анонс первой российской серверной платы состоялся на коллегии в правительстве Республики Татарстан.

Плата рассчитана на однопроцессорные серверы 1U/2U/4U, Tower и имеет 12 слотов для модулей ОЗУ. Также предусмотрен набор разъемов PCIe для карт расширения.

«ICL Техно» сообщила о намерении разработать и наладить производство целого семейства продуктов на базе российских процессоров в рамках программы по импортозамещению. Так, компания анонсировала выход системного блока на Baikal-M, а также поставку в тестовую среду двухпроцессорного сервера teamRAY на базе Baikal-S (III-IV квартал 2022 г.). Выпуск первого ноутбука ICL на Baikal-L запланирован на 2023 г.

image1.jpg

Плата «ICL Техно»

Напомним, что в декабре 2021 г. «ICL Техно» и «Байкал электроникс» уже анонсировали безрамочный 23-дюймовый моноблок SafeRAY на базе процессора Baikal-М.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Intel: В «дырах» наших процессоров виновата AMD

Россия и Белоруссия станут совместно проектировать и производить электронные комплектующие

Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках

Создан специализированный процессор для ИИ, работающий «в 100 раз быстрее, чем GPU для дата-центров»

Российских программистов-одиночек обложат налогами

Начался выпуск ПК для бизнеса на российском «военном Linux»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM

Кофе для занятых и ленивых: выбираем самую функциональную кофемашину

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022