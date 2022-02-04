Компания «ICL Техно» представила первую серверную плату на российском процессоре Baikal-S в рамках программы импортозамещения

Анонс первой российской серверной платы состоялся на коллегии в правительстве Республики Татарстан.

Плата рассчитана на однопроцессорные серверы 1U/2U/4U, Tower и имеет 12 слотов для модулей ОЗУ. Также предусмотрен набор разъемов PCIe для карт расширения.

«ICL Техно» сообщила о намерении разработать и наладить производство целого семейства продуктов на базе российских процессоров в рамках программы по импортозамещению. Так, компания анонсировала выход системного блока на Baikal-M, а также поставку в тестовую среду двухпроцессорного сервера teamRAY на базе Baikal-S (III-IV квартал 2022 г.). Выпуск первого ноутбука ICL на Baikal-L запланирован на 2023 г.

Напомним, что в декабре 2021 г. «ICL Техно» и «Байкал электроникс» уже анонсировали безрамочный 23-дюймовый моноблок SafeRAY на базе процессора Baikal-М.