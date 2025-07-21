Подтверждена совместимость севера teamRAY 2122-2U-M и системы управления виртуализацией zVirt

«ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, и компания Orion soft — разработчик отечественного ПО для ИТ-инфраструктуры — подтвердили совместимость сервера teamRAY 2122-2U-M и системы управления виртуализацией zVirt. Совместное использование продуктов поможет компаниям развивать надежную и технологически независимую ИТ-инфраструктуру.

Результаты тестирования, проведенного в рамках стратегии технологического партнерства, показали корректность работы ПО с устройствами ICL Техно, что подтверждает подписанный сторонами сертификат совместимости. zVirt включена в Реестр отечественного программного обеспечения, а сервер teamRay — в Реестр российской промышленной продукции.

«Мы рады объявить о полном успехе совместных испытаний нашего серверного оборудования ICL Техно и программного решения Orion soft. Это свидетельствует о высокой степени интеграции наших продуктов и позволит нашим заказчикам уверенно развивать собственные ИТ-инфраструктуры», — сказал Денис Дубинин, руководитель серверного направления «ICL Техно».

«Совместное использование нашей системы виртуализации на оборудовании «ICL Техно» позволяет пользователям решать сложные рабочие задачи, в том числе связанные с высокими нагрузками, повышенными требованиями к надёжности и отказоустойчивости, необходимостью миграции с иностранных решений на российские в сжатые сроки. Мы видим большой потенциал в дальнейшем развитии такого партнерства», — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.