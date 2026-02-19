Отечественный сервер компании «ICL Техно» прошел тестирование на совместимость с инструментами виртуализации «Базис»

«ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, совместно с компанией «Базис», участником российского рынка ПО управления динамической инфраструктурой, объявляют об успешном завершении тестирования сервера teamRAY 2122-2U-M на совместимость с инструментами управления виртуализацией vCore и vControl, которые являются частью платформы Basis Dynamix Standard. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Basis Dynamix Standard – это платформа управления виртуализацией. Решение является частью экосистемы компании «Базис» и подходит для заказчиков, которым необходима базовая виртуализация, например, для организации экономичного облака на виртуальных машинах.

Результаты тестирования показали корректность работы инфраструктурного ПО с устройствами «ICL Техно», что подтверждает подписанный сторонами сертификат совместимости. Разработанные компанией «Базис» продукты vCore и vControl включены в Единый реестр отечественного программного обеспечения, а сервер teamRay 2122-2U-M — в Реестр российской промышленной продукции.

«Проведение тестирования нашего сервера с инструментами управления виртуализацией компаний «Базис» открывает российским предприятиям широкие возможности по созданию современной инфраструктуры, обеспечивая высокий уровень надежности и производительности», — сказал Алексей Легостаев, руководитель серверного направления «ICL Техно».

«Достижение подтвержденной совместимости нашего инфраструктурного ПО с отечественным «железом» — одно из приоритетных направлений работы инженеров и разработчиков «Базиса». Сертификат совместимости с сервером компании «ICL Техно» даст нашим заказчикам уверенность в стабильной работе ключевой ИТ-инфраструктуры и позволит снизить риски зависимости от импорта», — отметил Дмитрий Дворцов, директор по работе с партнерами компании «Базис».

Использование проверенных решений отечественных производителей способствует повышению уровня информационной безопасности предприятий и укрепляет независимость российского рынка информационно-коммуникационных технологий.