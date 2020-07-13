«ICL Техно» представила решение для кибербезопасности ICL UTM teamRAY

«ICL Техно» объявила о создании программно-аппаратного комплекса для многоуровневой защиты информации. Новый ПАК относится к классу универсальных шлюзов безопасности (UTM) и предназначен для формирования контролируемого доступа в интернет, предотвращения вторжений (IDS/IPS), рисков взлома корпоративной сети, хакерских атак, обеспечения антивирусной проверки веб-трафика и обеспечения защиты корпоративной сети от проникновения вредоносных программ.

Весь комплекс является российской разработкой: UTM разработан на базе сервера ICL teamRAY и соответствует Постановлению Правительства РФ №1746 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств».

Серверное оборудование «ICL Техно» уже зарегистрировано в Едином реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга. В ближайшее время компания планирует подать заявку на внесение разработанного шлюза безопасности в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России.

«Мы создали уникальный российский программно-аппаратный комплекс. ICL UTM teamRAY предназначен для защиты корпоративных компьютерных сетей от несанкционированного доступа, является актуальным продуктом в нарастающей тенденции импортозамещения и способный обеспечить достойную конкуренцию иностранным производителям». – отметил Ильдар Вагизов, директор департамента продаж и маркетинга компании «ICL Техно».