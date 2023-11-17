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Сервер «ICL техно» teamRAY внесен в реестр Минпромторга

Сервер «ICL техно» teamRAY внесен в реестр Минпромторга.

Сервер teamRAY 2122-2U-M, представляет собой высокопроизводительную модель, спроектированную с учетом последних требований к обработке данных и обеспечению безопасности. Это один из немногих реестровых серверов на новом, третьем поколении процессоров Intel Xeon Scalable.

Среди других преимуществ teamRAY 2122-2U-M — характеристики enterprise-уровня, поддержка до двух процессоров с TDP 270Вт, 32 модуля DDR4, поддержка SATA-, SAS-, NVMe-накопителей, PCIe- и OCP-карт расширения. В сервере присутствует возможность горячей замены блоков питания, вентиляторов и накопителей, а также модуль дистанционного управления. Модель оснащена блоками питания и вентиляторами с избыточной отказоустойчивостью, что делает их подходящим выбором для широкого спектра задач – от корпоративных вычислений до облачных сервисов.

Серверы «ICL техно» успешно прошли все необходимые стрессовые и нагрузочные тестирования в собственных лабораториях компании и внесены в реестр Минпромторга России, что подтверждает их соответствие отечественным стандартам качества и безопасности.

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Цифровизация

Сервер teamRAY 2122-2U-M – одна из многих моделей в продуктовом портфеле компании, которая будет выпускаться на новом заводе ICL: 13 ноября группа компаний объявила о запуске масштабного производства вычислительной техники с объемом до 1 млн единиц техники в год.

Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL техно», сказал: «Внесение в реестр Минпромторга сервера teamRAY 2122-2U-M не просто акт регистрации, но и подтверждение качества и надежности. Это важный шаг в направлении цифрового развития, где каждый сервер становится кирпичиком в построении надежной цифровой инфраструктуры нашей страны».

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