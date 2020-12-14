Synology представила NAS DS1821+

Synology Inc. представила сервер NAS нового поколения с 8 отсеками. DS1821+ — это решение, предназначенное для высокопроизводительного управления и хранения больших объемов данных. Благодаря экосистеме приложений и универсальным возможностям повышения производительности и расширения емкости системы хранения авторы контента и компании могут с легкость хранить свои файлы и применять к ним защиту.

«По мере появления новых требований к хранению данных наши заказчики ожидают получить решение, способное удовлетворить растущие потребности в высокой производительности и емкости», — отмечает Джулиен Чень (Julien Chen), менеджер по продукции Synology. «Система DS1821+ разработана специально для заказчиков, которым требуется универсальное решение для хранения данных даже в многопользовательских средах с ресурсоемкими задачами».

DS1821+ — это второе устройство Synology серии Plus после DS1621+, поставляемое с мощным четырехъядерным процессором AMD RyzenTM. Новый процессор обеспечивает увеличенную в два раза вычислительную мощность по сравнению с предыдущей моделью, а также более высокую производительность и ускоренный отклик в Synology Drive, Moments и других приложениях.

Встроенная поддержка двух дисков SSD-кэша Synology SNV3400 NVMe позволяет повысить производительность произвольных операций для часто используемых данных в 20 раз или более. Для повышения производительности сетевого подключения можно установить в разъем PCIe дополнительную сетевую карту 10GbE, которая обеспечивает скорость более 2312,97 МБ/с при последовательном чтении и 1149,89 МБ/с при последовательной записи.

DS1821+ с 8 отсеками позволяет использовать до 18 дисков с помощью двух модулей расширения DX5174. Synology Hybrid Raid (SHR) на базе Synology DiskStation Manager (DSM), помимо JBOD/RAID 0/1/5/6/10, позволяет пользователям создавать массивы с помощью дисков нестандартного размера и раскрыть весь потенциал хранения массива. Это позволяет обслуживать старые диски и исключает необходимость изначально устанавливать диски одинаковой емкости.

DSM предоставляет возможности простого увеличения емкости системы хранения после настройки устройства. Добавить новый диск и расширить массив можно без лишних усилий, не прерывая работу служб и не выполняя длительные процессы вручную. RAID также можно обновить с низкого уровня защиты до более высокого, например с SHR-1 (избыточность одного диска) до SHR-2 (избыточность двух дисков).

Решения Synology для резервного копирования и восстановления обеспечивают защиту данных как на внешних устройствах, так и в системе DS1821+. Они доступны бесплатно в Центре пакетов. Для защиты ИТ-инфраструктуры Active Backup Suite обеспечивает эффективное и централизованное резервное копирование с ПК и серверов на базе Windows и Linux, виртуальных машин в гипервизорах

VMware и Hyper-V, а также SaaS-платформ Google Workspace и Microsoft 365.

Snapshot Replication создает планируемые точки восстановления на определенный момент времени, позволяя быстро и легко отменить нежелательные изменения файлов и даже устранить шифрование программ-вымогателей для общих папок и iSCSI LUN. Synology Hyper Backup обеспечивает защиту с возможностью настройки расписания сохранения резервных копий данных на другом устройстве Synology NAS, USB-накопителе, в облачном хранилище Synology C2 и других общедоступных облачных сервисах, исключая необходимость постоянного контроля.

Система DS1821+ уже доступна у реселлеров и партнеров Synology по всему миру.