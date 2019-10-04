Synology представила СХД RS820+/RS820RP+

Synology выпустила RackStation RS820+/RS820RP+, стоечную систему NAS форм-фактора 1U с 4 отсеками, которая обеспечивает высокопроизводительную передачу данных и масштабируемость систем хранения для компаний среднего бизнеса.

«Модернизированный процессор в RS820+/RS820RP+ обеспечивает высокую пропускную способность последовательного чтения со скоростью более 1621 МБ/с в среде 10GbE. Благодаря возможности обновления памяти, поддержке дополнительных сетевых адаптеров и возможности расширения системы хранения RS820+/RS820RP+ подойдет для компаний среднего бизнеса, которым требуется эффективное и простое в использовании решение для обмена данными», — сказал Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции компании Synology.

Ключевые характеристики RS820+/RS820RP+: четырехъядерный процессор 2,1 ГГц с поддержкой AES-NI; память DDR4 2 ГБ (с возможностью расширения до 18 ГБ); масштабирование до восьми дисков с подключением модуля расширения Synology RX418; один разъем PCIe 3.0 для дополнительной сетевой карты 10GbE или платы адаптера M2D18 для твердотельных накопителей M.2; усовершенствованная файловая система Btrfs с возможностью создания 65 тыс. снимков системы и 1024 снимков каждой общей папки; Synology High Availability (SHA) обеспечивает бесперебойную работу служб за счет плавного переключения между серверами в кластерах.

RS820+/RS820RP+ работает на базе операционной системы для устройств Synology NAS — DiskStation Manager — и предлагает множество приложений, повышающих производительность.