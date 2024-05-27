ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» начал работу с электронным архивом «Этлас»

ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» внедрил и начал активное использование системы электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-Софт».

«Красногорский завод им. С. А. Зверева» — российское предприятие России в области оптико-электронного и оптического приборостроения. Оно обладает опытом, позволяющим осуществлять разработку, испытание и серийное производство приборов и систем, использующихся в разных сферах. Ведется создание гражданской продукции, техники специального назначения, выполняется взаимодействие с целым комплексом контрагентов, что влечет за собой потребность в подготовке большого количества документации разного вида, ведении деловой переписки и выполнении ряда других процедур.

Внедрение электронного архива «Этлас» призвано упростить работу с документами, ускорить получение доступа к ним, а также повысить общий уровень эффективности.

Выбирая подходящую систему для внедрения в деятельность, «Красногорский завод им. С. А. Зверева» стремилась найти программное обеспечение, соответствующее следующим требованиям: полностью независимое от зарубежных поставщиков софта; совместимое с другими системами, используемыми на заводе; упрощающее работу со всеми видами электронной документации; простое в установке и настройке; позволяющее вести учет существующего бумажного архива документации; дающее возможность разграничивать доступ и назначать ответственного исполнителя; предоставляющее инструменты для проведения быстрого процесса согласования.

Электронный архив «Этлас» соответствует всем вышеуказанным критериям. Он может использоваться в рамках осуществления импортозамещения и снижает зависимость от зарубежного софта. В результате клиент получает гарантию своевременного обновления системы, возможности получения быстрой обратной связи в случае возникновения вопросов, устранения проблем.

Специалисты завода смогли самостоятельно настроить и внедрить электронный архив, адаптировав его под собственные потребности. Консультационная помощь со стороны поставщика программного обеспечения не потребовалась.

Система «Этлас» позволяет: работать со всеми типами документации; открывать файлы практически всех форматов; использовать электронную цифровую подпись в рамках подтверждения подлинности документации; хранить электронную документацию, сканы бумажных документов.

Обеспечивается полная конфиденциальность. Третьи лица доступ к данным не получают. Предприняты меры для комплексного обеспечения безопасности. Использование системы снижает риск возникновения взлома и хищения информации.

Проводится периодическое улучшение электронного архива. Он преобразовывается с учетом потребностей клиентов. Они своевременно получают обновление, что позволяет актуализировать систему. Предусмотрена возможность установки дополнительных модулей. Дополнительно проводится комплексная работа над совместимостью, что позволяет использовать систему с большинством других программ, необходимых в процессе ведения деятельности.