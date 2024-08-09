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Красногорский завод им. С.А. Зверева перешел на «Кибер Бэкап»

Система резервного копирования, восстановления и защиты данных на базе «Кибер Бэкапа» развернута на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ) — одном из предприятий России в области оптического и оптико-электронного приборостроения. Компания занимается разработкой, испытанием и серийным выпуском приборов и систем медицинского оборудования, фототехники и другой продукции. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект»

На заводе реализуют стратегию цифровой трансформации. Так, КМЗ заблаговременно взял курс на импортозамещение, ИТ-команда предприятия активно внедряет лучшие решения отечественных разработчиков ПО и «железа». В КМЗ возникла необходимость внедрения и решения, способного обеспечить резервного копирования всех критически важных и конфиденциальных данных предприятия, их бесперебойную защиту и оперативное восстановление информации со всей информационной инфраструктуры.

Команде предстояло внедрить проверенный отечественный программный продукт с широкой функциональностью и удобной системой управления для резервного копирования всех критически важных и конфиденциальных данных. Рассмотрев представленные на отечественном рынке варианты систем резервного копирования, специалисты ИТ-отдела Красногорского завода им. С.А. Зверева отдали предпочтение комплексному решению для резервного копирования, восстановления и защиты данных от компании «Киберпротект» — «Кибер Бэкапу».

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На сегодняшний день «Кибер Бэкап» защищает большой объем важных данных КМЗ. Сотрудники предприятия оценили функционал и удобство новой СРК, а «Кибер Бэкап» уже успел продемонстрировать свою эффективность в защите данных в «боевых» условиях.

«Новая СРК позволила нам выстроить современную надежную и функциональную систему защиты данных предприятия с единым центром управления резервным копированием. Уверенно могу сказать, что сегодня «Кибер Бэкап» отлично составляет конкуренцию зарубежным СРК, а с учетом того, что решение является импортонезависимым, защищенным от рисков использования иностранного ПО, выбор в его пользу для нас очевиден», — сказал директор по информационным технологиям КМЗ Александр Крестинин.

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