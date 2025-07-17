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Даниленко Михаил


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 В России запустили производство морских беспилотных катеров 2
18.09.2024 В России запущен в серию тяжелый морской беспилотник «Визир» 1
29.01.2024 Налоговая банкротит военную ИT–компанию, хотя она безуспешно пытается заплатить налоги в третий раз 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Даниленко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ИИ-Технологии 155 1
КМЗ-Инжиниринг - Конструкторское бюро завода КМЗ (KMZ) 1 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 42 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 6 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3047 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 30 1
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 9 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 115 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12240 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3008 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21344 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29681 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3111 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5475 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1879 1
Joystick - Джойстик 1136 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9910 1
Видеокамера - Camcorder 2296 1
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 743 1
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 13 1
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот 33 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32423 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5992 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15695 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12505 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 224 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 443 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
Софинская Елена 1 1
Соколова Валерия 3 1
Арбузов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150975 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18046 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2843 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8791 1
СРО - саморегулируемые организации 102 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53230 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7520 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 728 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 354 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6162 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7145 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49733 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8044 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6205 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 474 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 449 1
Известия ИД 669 1
Деловой Петербург 31 1
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