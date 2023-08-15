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«Швабе» представил новый измеритель радиации для специальных подразделений

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» представил разработку для решения задач Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) – многофункциональный измеритель. Прибор отличается увеличенным диапазоном показаний, включая гамма- и нейтронное излучение, а также повышенной чувствительностью и точностью.

Разработка, созданная в результате сотрудничества Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в «Швабе») и компании «Политехформ-М», определяет дозу рентгеновского и гамма-излучений и регистрирует плотность потока альфа- и бета- частиц.

Прибор оснащен четырьмя внешними блоками детектирования (ВБД). Среди его преимуществ – компактность, удобство и простота в использовании, а также возможность крепления на корпусе дополнительного оборудования – измерительных датчиков, фонаря или запасной батареи. Диапазон измерений мощности дозы устройства – от 0 до 10 Зв/ч.

В настоящее время, опираясь на рекомендации специалистов Министерства обороны РФ, инженеры разрабатывают модернизированную версию прибора. С его помощью можно будет измерять все виды ионизирующих излучений. Данное оборудование позволит на ближайшие 10 лет удовлетворить потребности российских подразделений химической и биологической защиты.

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«Измеритель мощности дозы превосходит большинство существующих на рынке аналогов. Отличительными особенностями прибора являются увеличение диапазонов измерений и повышение точности, а также наличие высокочувствительного поискового гамма- и нейтронного блоков детектирования. Не все устройства способны обеспечить подобную универсальность и решать задачи столь качественно, повышая безопасность оператора», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.

Красногорский завод им. С.А. Зверева входит в число ведущих предприятий России в области оптического и оптико-электронного приборостроения. КМЗ разрабатывает, испытывает и серийно производит устройства различного назначения и широкой сферы применения, в число которых входят оборудование и системы радиационного контроля, а также другие измерительные приборы.

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