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«Швабе» и РЖД тестируют бесконтактную систему измерения температуры

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

На Ленинградском вокзале в Москве начались пилотные испытания российской ИК-системы бесконтактного измерения температуры в пассажиропотоке холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех. Система изготавливается в Красногорске под брендом «Зенит» и предназначена для размещения на вокзалах, в аэропортах и других местах большого скопления людей.

Пилотные испытания организованы «Швабе» и РЖД. ИК-системы расположены в здании вокзала при выходе к поездам дальнего следования и автоматически сканируют всех пассажиров, проходящих на посадку. Для организации контроля частично изменили схему движения, по которой выход на платформы теперь возможен только через здание вокзала. Вход осуществляется со стороны Комсомольской площади и автостоянки через подъезд № 3.

Внутри двухдиапазонной системы – тепловизор и видеокамера, управляемые уникальным алгоритмом с искусственным интеллектом. Выделяя в сканируемом потоке людей, чья температура выходит за пределы критического значения, тепловизионная установка моментально отмечает их на мониторе оператора цветом и подает тревожный сигнал. После чего пассажирам с повышенной температурой предлагается пройти в медицинский пункт вокзала для проведения контрольного замера температуры традиционный контактным методом.

«Подобный подход уже доказал свою высокую эффективность на практике в Китае – в аэропортах и на вокзалах в условиях реальной эпидемии. Благодаря заложенным в нашей системе технологиям искусственного интеллекта она позволяет безошибочно распознавать в плотном человекопотоке людей с повышенной температурой тела, которая может указывать на возможное присутствие вируса атипичной пневмонии, коронавируса нового типа, птичьего гриппа и других заболеваний. При этом температура человека определяется моментально и с точностью около 0,1 градуса», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Изготовителем системы выступает Красногорский завод им. С. А. Зверева, входящий в состав холдинга.

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