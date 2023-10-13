Разделы

Техника
|

Сверхчувствительные объективы «Швабе» помогут врачам диагностировать опасные заболевания

Красногорский завод имени С.А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» поставил российскому предприятию 50 сверхчувствительных объективов «Зенитар-С» 1,2/50s. Изделия получил производитель устройств для цифровой рентгенографии, которые входят в комплектацию флюорографов.

Рентгеновское оборудование, укомплектованное объективами КМЗ, позволит получать флюорограммы размером 70×70 или 110×110 мм. Это поможет специалистам оценивать состояние органов грудной клетки и своевременно диагностировать онкологические заболевания и туберкулез.

«Это уже не первая отгрузка наших объективов партнеру. Фототехника «Зенит» отличается от аналогов своими характеристиками – объективы можно использовать как с цифровыми камерами, так и интегрировать в другое оборудование. При этом качество полученных изображений останется на высоком уровне. Мы готовы и дальше развивать партнерские отношения, поставляя нашу продукцию», – сказал заместитель генерального директора «Швабе» Лев Борисов.

Объективы «Зенитар-С» 1,2/50s обладают высокой постоянной светосилой, которая обеспечивает точный контроль над глубиной резкости и дает хорошие результаты при съемке с недостаточным освещением. Линзы обработаны по технологии многослойного просветления, которое эффективно предотвращает блики и отражения. В итоге получается качественное изображение с равномерной яркостью, четкостью и высоким контрастом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китай пожадничал. Самые современные процессор Loongson России не достанутся

Россия начнет выпускать суверенное оборудование для производства чипов. На все выделено три года и 100 миллиардов

США требуют у Microsoft доплатить $29 миллиардов в бюджет. Компания не заплатила налоги с половины своих прибылей

Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

В оконном интерфейсе Linux есть опасные «дыры». Самые древние не могут починить 35 лет

«Дыра» в устройствах Cisco активно эксплуатируется. Компания экстренно выпускает патчи

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие программы–синтезаторы речи: тест ZOOM

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще