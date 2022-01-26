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Предприятие «Швабе» и «Партнерский центр РТ» объявили о сотрудничестве

Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» и «Партнерский центр госкорпорации Ростех» в «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве. Цель этого сотрудничества – содействие цифровой трансформации и модернизации инфраструктуры предприятия.

Согласно документу, совместная работа будет направлена на реализацию проектов в сфере информационной, научно-исследовательской, организационной и консультационной деятельности.

В числе первоочередных задач – внедрение программных решений для повышения эффективности производства, коммерциализация свободного ресурса испытательного и контрольно-измерительного оборудования завода, а также обучение и переподготовка кадров с уклоном на технологии Индустрии 4.0 и кибербезопасности.

«Прежде всего, соглашение подразумевает содействие со стороны «Партнерского центра» в комплексной цифровой трансформации предприятия и модернизации его инфраструктуры. Вместе с этим будет оказана помощь в организации новых каналов сбыта гражданской продукции и реализован ряд других подходов, которые позволят получать дополнительную выручку по гражданскому направлению», – сказал генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

«Партнерский центр госкорпорации Ростех» начал функционировать в конце 2020 г. на базе обособленного подразделения «РТ-Интеллектэкспорт», а с 2022 г. он действует в рамках новой корпоративной структуры – «Партнерский центр РТ». Ранее его партнером стал НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, который также входит в холдинг «Швабе».

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