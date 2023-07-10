«Швабе» и «Нацпромлизинг» внедрят новые технологии в регионах

Холдинг «Швабе» и финансово-технологическая компания «Нацпромлизинг» (входят в госкорпорацию «Ростех») договорились о сотрудничестве.

В рамках соглашения планируется модернизировать объекты дорожной инфраструктуры, а также развивать интеллектуальные транспортные системы (ИТС): обеспечить субъекты и муниципалитеты РФ источниками света и инфографики, «умными» остановочными павильонами, комплексами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, предполагается оснащение медицинских учреждений необходимым оборудованием. А социально-значимые муниципальные объекты обеспечат системами водоподготовки и водоочистки.

Модернизация будет осуществляться с использованием продукции предприятий холдинга при финансовой поддержке «Нацпромлизинга».

«Подписание соглашения – важный шаг в развитии отечественной дорожной инфраструктуры, медицины и других сфер. Благодаря тесному сотрудничеству «Швабе» и «Нацпромлизинга» у регионов появится больше возможностей сделать жизнь населения безопаснее и комфортнее. В свою очередь холдинг готов использовать все имеющиеся ресурсы для внедрения инновационных технологий», – сказал генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

«Соглашение закрепляет нашу готовность к финансово-технологической кооперации. Именно такие форматы сотрудничества, где создаются производственные цепочки, становятся основами на пути к промышленному суверенитету. Мы рады дальнейшему укреплению нашего взаимодействия и поддержке наукоемких решений» – отметил председатель правления, генеральный директор «Нацпромлизинга», член Бюро Союза машиностроителей России Дмитрий Ерошок.

«Нацпромлизинг» и «Швабе» уже имеют опыт плодотворного взаимодействия. В частности, Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга при поддержке компании создал на своей площадке корпоративный дата-центр, позволяющий автоматизировать основные процессы в работе предприятия.