В России создана новая станция предупреждения атак с воздуха

Холдинг «Швабе» представила два оптико-электронных блока из состава бортового комплекса обороны, в том числе станцию предупреждения о ракетной атаке. Компания продемонстрировал блок системы наведения, обеспечивающий сопровождение и наведение лазерного луча на атакующую ракету для создания помех и отклонения ее от цели.

Новая станция

Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» разработал оптико-электронные приборы для авиации. На стенде холдинга, в частности, демонстрируется станция обнаружения ракет из состава авиационного бортового комплекса обороны. Об этом в середине июня 2024 г. сообщается на официальном сайте «Ростех».

Входящий в холдинг «Швабе» Красногорский завод им. С.А. Зверева показал лазерную курсо-глиссадную систему посадки воздушных судов, которая применяется в аэропортах в условиях плохой видимости. В систему входят три лазерных маяка, которые обозначают пилоту курс посадки и траекторию снижения - глиссаду. Управление комплексом может осуществляться из командного центра или с удаленной консоли управления.

Ростех Cтанция предупреждения о ракетной атаке

«Пилоты, диспетчеры, инженеры и другие специалисты уже давно знакомы с нашими оптико-электронными приборами и успешно применяют их. Участие холдинговой компании «Швабе» в составе российской государственной группы компаний «Ростех» в демонстрации своей продукции позволяет нам обменяться опытом с отечественными и зарубежными производителями, а также наладить деловые контакты», – рассказал генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин.

Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» предоставил два оптико-электронных блока из состава бортового комплекса обороны, в том числе станция предупреждения о ракетной атаке, которая обнаруживает атакующие ракеты. Кроме того, демонстрируется блок системы наведения, обеспечивающий сопровождение и наведение лазерного луча на атакующую ракету для создания помех и отклонения ее от цели.

Система раннего предупреждения

Боевая авиация, несмотря на выдающиеся ударные возможности, остается достаточно уязвимой. Стоит самолету или вертолету войти в зону действия вражеской противовоздушной обороны (ПВО), как авиация попадает под шквальный огонь. Для того чтобы максимально обезопасить летательные аппараты от ракетных атак с земли и воздуха, конструкторы предусмотрели в их электронной начинке бортовые комплексы обороны (БКО), способные во многих случаях спасти жизнь летчику и сохранить машину.

БКО - это система взаимосвязанных технических средств, предназначенных для своевременного обнаружения, классификации и реагирования на угрозы для самолета. Она включает в себя целый ряд систем, таких как радары, системы наблюдения и связи, а также алгоритмы и средства принятия решений для быстрого выявления и устранения потенциальных угроз.

При полете в зоне боевых действий БКО непрестанно мониторит воздушное и наземное пространство системами пассивной радиолокации и теплопеленгации. Главная задача БКО состоит в том, что заблаговременно выявить характерные признаки ракетной атаки.

Rostec Лазерная система посадки воздушных судов

Варианты противодействия угрозе на 2024 г. разные, это как выход из зоны поражения, так и радиоэлектронная или иная борьба со средствами наведения противника, постановка помех или физическое уничтожение атакующего объекта. В России каждый самолет или вертолет, участвующий в боевых действиях, в обязательном порядке оснащается хотя бы минимальным набором индивидуальной защиты. Защита включает в себя систему предупреждения об угрозе, аппаратуру радиоэлектронного подавления и устройства отстрела тепловых ловушек.

По информации ТАСС, современные БКО способны защитить самолет или вертолет практически без участия человека. На случай атаки в бортовой компьютер вшиты различные алгоритмы действий. Кроме того, в памяти системы хранятся параметры различных типов источников излучений, что позволяет БКО классифицировать угрозу вплоть до типа и модели. Такая высокая степень автоматизации комплекса позволяет максимально оперативно выработать меры противодействия, что критически важно в бою — зенитная ракета или ракета «воздух-воздух» поражает цель зачастую спустя считанные секунды после пуска.

Комплекс радиоэлектронной борьбы

Одним из самых современных БКО на вооружении российских Воздушно-космических сил (ВКС) России считается комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) «Хибины». Им вооружены, в частности, истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34.

Принцип действия КРЭП довольно прост. Когда самолет входит в зону действия ПВО противника, он попадает под зондирующий сигнал радиолокационных станций. «Хибины» намеренно искажают параметры входящего сигнала, и РЛС получает в ответ неверную информацию. Это позволяет серьезно затянуть время обнаружения самолета-носителя КРЭП как объекта атаки для противника, затруднить измерение дальности до объекта, его скорости и углового положения и захват самолета при переходе в режим непрерывной радиопеленгации.

По оценкам специалистов с телеканала «Звезда», бортовой комплекс обороны Су-34 и Су-30СМ уменьшает вероятность их поражения системами с радиолокационным наведением примерно в 30 раз. Как заявляли западные специалисты, мощность комплекса радиоэлектронной борьбы этих самолетов примерно равна уровню оборудования специализированных самолетов РЭБ американских ВВС EF-111A и EA-18G.