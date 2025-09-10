Разделы

Ситроникс СиТрафик СУДС Система управления движением судов


Система Управления Движением Судов (СУДС) «СиТрафик» – это интеллектуальная система поддержки принятия решений, которая агрегирует данные о местоположении и движении судов с большого количества сенсоров, представляя их на электронной навигационной карте, вычисляя и заранее уведомляя пользователей о критических точках сближения, в режиме реального времени. СУДС необходима для контроля за выполнением правил плавания и стоянки судов в морских портах, которая позволяет оказывать навигационную помощь мореплавателям с целью обеспечения безопасного расхождения судов и повышения эффективности судоходства. В состав комплекса программно-аппаратных средств СУДС входит специализированное программное и аппаратное обеспечение. СУДС «СиТрафик» также обеспечивает интеграцию с сервисами e-Навигации и взаимодействие с Морскими Автономными Надводными Судами (МАНС).

УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Sitronics Group завершила перевод систем управления движением судов морских портов Черного моря на российское ПО 1
29.08.2025 В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом 3
06.06.2025 Sitronics Group выполнила комплекс работ по переводу СУДС порта Петропавловск-Камчатский на российское ПО 1
17.04.2024 ПО сбежавшей из России финской компании в российских портах заменят на отечественное 1
25.10.2022 Sitronics Group создала и зарегистрировала отечественную систему управления движением судов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1358 2
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 1
МКИС+ - Морские комплексы и системы плюс 1 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1818 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4337 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2255 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12510 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3262 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4712 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70571 2
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 35 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6756 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 400 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2077 1
СООРИ - Система обработки, отображения и регистрации информации 4 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12046 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30372 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21483 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26570 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21935 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
Microsoft Windows 16126 1
Сульин Сергей 1 1
Модеев Роман 1 1
Дрейгер Павел 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 152908 5
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 735 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 247 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 93 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 103 1
Финляндия - Финляндская Республика 3641 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18218 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 449 1
Россия - ЮФО - Севастополь 566 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 243 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 251 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1545 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3528 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2095 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 749 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9701 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19812 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5233 1
