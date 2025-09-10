Система Управления Движением Судов (СУДС) «СиТрафик» – это интеллектуальная система поддержки принятия решений, которая агрегирует данные о местоположении и движении судов с большого количества сенсоров, представляя их на электронной навигационной карте, вычисляя и заранее уведомляя пользователей о критических точках сближения, в режиме реального времени. СУДС необходима для контроля за выполнением правил плавания и стоянки судов в морских портах, которая позволяет оказывать навигационную помощь мореплавателям с целью обеспечения безопасного расхождения судов и повышения эффективности судоходства. В состав комплекса программно-аппаратных средств СУДС входит специализированное программное и аппаратное обеспечение. СУДС «СиТрафик» также обеспечивает интеграцию с сервисами e-Навигации и взаимодействие с Морскими Автономными Надводными Судами (МАНС).